Le rêve d’être astronaute se renouvelle: la NASA ouvre un nouvel appel en mars

Pour ceux qui regardent le ciel nocturne et observent les étoiles avec le rêve de pouvoir les atteindre, un nouvel espoir est né dans leur cœur: la NASA a ouvert l’appel à de nouveaux astronautes afin de se spécialiser pour voler vers le station spatiale, à la lune et même à Mars.

“La NASA acceptera les candidatures pour sa prochaine classe de candidats astronautes du 2 au 31 mars. Les nouvelles recrues, le groupe 23 sélectionné au cours des 60 dernières années, feront partie de nous », a déclaré l’Agence spatiale américaine dans un communiqué.

L’appel vise principalement à intégrer Programme Artemis qui cherche à déplacer l’humanité au-delà de l’orbite de la Terre et établir une équipe d’astronautes qui vivent et travaillent dans l’espace pendant les deux prochaines décennies.

“Nous célébrons notre 20e année de présence continue à bord du EStation spatiale internationale dans l’orbite basse de la Terre cette année, et nous sommes sur le point d’envoyer la première femme et le prochain homme sur la Lune d’ici 2024. Nous avons besoin de gens avec beaucoup de talent pour eux de rejoindre notre corps vaste et diversifié d’astronautes, c’est un moment incroyable sur les vols spatiaux humains », a déclaré l’administrateur en chef de la NASA, Jim Bridenstine.

“Nous demandons à tous les Américains éligibles s’ils ont ce qu’il faut pour soumettre une demande.”

Des exigences plus nombreuses et meilleures

Le dernier recrutement en 2017 a couvert plus de 18 000 personnes, qui a marqué un nombre record de demandes, de sorte que le La NASA a décidé d’augmenter ses conditions d’éligibilité et ajouté une nouvelle étape au processus d’entrée.

Comme lors des années précédentes, les candidats doivent être Citoyens américains et diplômés en sciences ou en ingénierie ou être qualifié de pilote d’essai. Les candidats doivent également pouvoir passer un examen physique pour les vols spatiaux à long terme, y compris la vision 20/20 qui peut être corrigée dans chaque œil (les lunettes et le LASIK sont autorisés) et peuvent s’adapter à la fois au vaisseau spatial et aux combinaisons spatiales de la NASA.

Comme nouvelle exigence, La NASA recherche des candidats avec une maîtrise dans un domaine STEM, qui comprend l’ingénierie, les mathématiques ou la science biologique, physique ou informatique. Alternativement, les candidats peuvent avoir obtenu un doctorat en médecine ou un diplôme en médecine ostéopathique, ou deux ans pour obtenir un doctorat. dans un domaine lié à la science, la technologie, l’ingénierie ou les mathématiques.

Les candidats doivent avoir au moins Deux ans d’expérience professionnelle connexe ou au moins 1000 heures de temps de pilote commandant de bord sur un avion à réaction. De plus, tous les candidats effectueront pour la première fois une évaluation en ligne qui prendra jusqu’à deux heures. Les détails de celui-ci ne sont pas encore disponibles, mais selon la NASA, il est “conforme aux pratiques contractuelles modernes du gouvernement et de l’industrie”.

«Étant donné le plus grand intérêt que nous avons connu lors de notre précédente période de candidature, nous avons décidé de déplacer plusieurs évaluations au début du processus, pour aider à garantir que les candidatures évaluées par le comité de qualification des astronautes reflètent mieux les exigences du poste », a publié le site Web de sélection des astronautes de la NASA.

“Nous nous concentrons sur le nombre de personnes en fonction des missions prévues. Alors regardez les missions que vous avez aujourd’hui, voyez quel est le taux de retraite normal, puis déterminez quels sont tous les emplois: soutenir les concepteurs, exécuter les plans, former et continuer à piloter la station spatiale 24h / 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Mark Geyer, directeur du Johnson Space Center de la NASA à Houston.

La NASA espère terminer le processus de sélection de la nouvelle classe d’astronautes d’ici la mi-2021, quand ils commenceront au moins deux ans de formation de base avant d’être éligibles pour des vols sur les vaisseaux spatiaux de l’équipage commercial Starliner, Boeing et Dragon SpaceX, le vaisseau spatial russe Soyouz ou le vaisseau spatial Orion de la NASA transporté par le nouveau La fusée spatiale lourde que l’agence construit, appelée Space Launch System (SLS).

Le corps de la NASA actuellement Il comprend 48 astronautes actifs, dont les 11 membres de la classe 2017. La NASA recrute des astronautes depuis 1959 avec la sélection des pilotes originaux de Mercury 7. À ce jour, plus de 350 Américains ont été choisis pour le corps, dont 347 qualifiés pour des missions de vol spatial.

Le programme Artemis de la NASA cherche à débarquer la première femme et le prochain homme sur la Lune d’ici 2024, et établir une exploration lunaire durable d’ici 2028.

Les astronautes seront à bord de la fusée SLS et du nouveau vaisseau spatial Orion, qui accosteront dans le passerelle lunaire de Gateway avant d’atterrir à la surface de la lune.

Jusqu’à la date, La NASA a sélectionné 350 candidats astronautes de voler dans leurs missions de plus en plus difficiles pour explorer l’espace. Il faut plus pour voir la station spatiale dans sa troisième décennie de science en orbite terrestre basse et propulser l’exploration vers l’avant dans le cadre des missions Artemis et au-delà.

Les les premiers astronautes américains ont été sélectionnés en 1959, avant le début des opérations de vol spatial humain. La NASA a demandé aux services militaires de fournir une liste du personnel répondant aux exigences spécifiques.

Après un examen rigoureux, la NASA a annoncé sa sélection de 7 hommes, tous pilotes, comme premiers astronautes américains. Ensuite, il a sélectionné 22 autres groupes d’astronautes parmi les “Sept Originaux”.

Le fond du dernier groupe de candidats astronautes de la NASA comprend des enseignants, des médecins, des scientifiques et des ingénieurs. Par conséquent, ceux qui remplissent les conditions nécessaires doivent être attentifs à soumettre leurs revenus, pour un pas de plus vers la réalisation de votre rêve spatial, au-delà de notre planète.