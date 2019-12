Le risque pays au Mexique tombe à un niveau plus bas avec le «sauvetage du Mexique» de Peña Nieto

La dernière fois que des niveaux similaires ont été observés, c'était pendant le gouvernement de l'ancien président Enrique Peña Nieto qui a entrepris plusieurs réformes qui lui ont valu une photo de couverture dans le magazine Time, avec le titre "Sauver le Mexique", et un article retentissant dans The Economist, intitulé "Moment du Mexique." Au cours de son mandat de six ans, le CDS de cinq ans a oscillé entre 64 et 230 points.