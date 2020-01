Le risque pays dépasse encore 2100 points et les ADR chutent jusqu’à 7% en dollars à Wall Street

Dans une roue très négative pour les marchés internationaux, Risque pays de l’Argentine grimpe à nouveau, cette fois au-dessus de 2100 points basique.

L’indicateur JP Morgan mesure l’écart de taux des bons du Trésor américain par rapport aux émissions de dettes dans les pays émergents.

Le risque pays mesuré par EMBI + Argentine augmente de 4% ou 82 unités, pour 2152 points de base, avec ce qui monte si loin de Ce mois-ci près de 400 unités.

À son tour, le des bonus souverains négociés sur le marché électronique ouvert (MAE) ils ont donné une moyenne de 1,7%, le «Par» et le «Disc» étant les plus liquides du marché. L’obligation 2021 de la province de Buenos Aires est restée stable à 52/54 dollars, après de lourdes pertes les jours précédents.

De plus, la faiblesse des prix des titres publics se perpétue «dans un cadre où les investisseurs ont des doutes sur comment sera la restructuration de la dette souveraine. La situation financière du Province de Buenos Aires, ce qui complique le processus au niveau national », indique un rapport de Recherche pour les commerçants.

Le principal panel S&P Merval de ByMA (bourses et marchés argentins) chute de 2,7% en pesos, en dessous de 39 000 points, tandis qu’en moyenne, les ADR des sociétés argentines opérant sur les bourses de New York restent après 14 heures 3% en dollars.

Les pertes de Ternium (-7%) et d’Edenor (-5,9%) se sont démarquées, tandis que les rôles les plus représentatifs, tels que Grupo Galicia et YPF, ont connu des baisses de près de 4%.

Le gouvernement chinois a annoncé lundi qu’il prolongerait les vacances du Nouvel An lunaire, qui était prévu pour 30 jours, afin d’éviter la contagion par l’épidémie du nouveau coronavirus qui a infecté au moins 2 744 personnes, dont qui a fait plus de 80 morts, selon les dernières données officielles.

Ils ont ajouté que «les souverains ont également réagi négativement après les annonces du ministre de l’Économie sur la envoyer au Congrès un projet de loi de restructuration intégrale des responsabilités publiques. Le marché craint que cette loi ne contienne des conditions plus agressives. De plus, certains scénarios réalisés par des entreprises privées prévoient que pour que la dette soit soutenable, la restructuration doit être agressive ».

Un rapport de GMA Capital souligné que «le foyer d’incertitude en Argentine a un nature financière. L’odyssée de la province de Buenos Aires dans sa négociation avec les créanciers fait du bruit sur la échange souverain, dont les détails brillent encore par son absence“

Le ministre tentera de transmettre la volonté de paiement de la Nation avant le début imminent du processus de restructuration de la dette, entre autres questions. Guzmán cherchera également à persuader les créanciers de la province de Buenos Aires, avant le processus auquel est confronté le gouvernement de Pixel Kicillof de prolonger jusqu’au 1er mai l’expiration du quota de capital du BP21.

En ce sens, ce lundi, Province de Buenos Aires proposé aux obligataires 2021 le paiement intégral et anticipé des intérêts correspondant au capital d’emprunt demandé à différer jusqu’au 1er mai, selon un communiqué publié sur son site Internet.

Buenos Aires, la province la plus riche d’Argentine, a proposé aux obligataires 2021, qui ont un coupon de 10,875%, reporter le paiement du capital du 26 janvier au 1 mai. Les créanciers ont le temps jusqu’au 31 janvier pour accepter l’offre.

«La province offre aux détenteurs de l’obligation 2021 annuler tôt et en totalité, dans les cinq jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de la modification autorisant le report proposé, le intérêts liés au capital différé, pour la période de report », a expliqué le ministère provincial des Finances et des Finances.