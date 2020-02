Le rival le moins pensé: ce que Nahuel Gallardo a dit sur la chance de ruiner le championnat de River avec Defence and Justice

Si quelque chose manquait du résultat épicé de la Super League avec River et Boca en tant que candidats, c’est que la défense et la justice de Hernán Crespo et Nahuel Gallardo soient l’un des juges lors de la visite au Monumental samedi prochain. Boca se rendra à Santa Fe pour rencontrer Columbus vendredi et le lendemain, le millionnaire et le faucon de Varela entreront en collision à Nunez.

A la fermeture du dernier marché pass, le côté gauche est devenu un renfort de défense, qui a changé d’entraîneur ces dernières semaines après le départ brutal de Mariano Soso. Et dans le dernier engagement envers Rosario Central, Nahuel a d’abord intégré la banque de substituts.

Après le coup franc 3-0 contre le Canalla, le fils de la poupée a parlé à ESPN et a lancé le duel suivant: «Ce sont des sensations rares parce que j’ai grandi là-bas en tant que personnel, je l’ai dit. Mais bon, maintenant je dois être de ce côté et avec une autre chemise. Je me dois à la Défense, donc si je dois jouer, je le ferai de la meilleure façon“

Qu’avez-vous pensé de la chance de ruiner le titre de River? «J’essaie de ne pas trop y penser. Je dois seulement penser ici à faire ce que je dois faire dans mon club. C’est mon tour maintenant à la Défense. J’essaie de ne pas réfléchir et de faire ce que je dois faire. » L’autre joueur prêté par le Millionnaire était le défenseur David Martínez, qui a fait la une des journaux lors des dernières présentations.

Crespo a également été consulté pour le prochain match et a répondu: «Je suis toujours avec le thème oriental de Rosario Central, qui était important pour nous, car cela signifie mettre l’équipe dans une zone de coupe et c’est bien, pour essayer de nous y maintenir. Ensuite, il sera temps de penser à River. »

Concernant la comparaison de samedi à 19h40 au stade Antonio Vespucio Liberti, l’entraîneur de Florencio Varela a analysé: «Nous allons faire ce que nous savons faire, Nous n’allons pas voler le titre de qui que ce soit ni le donner à qui que ce soit. Nous allons jouer à un match de football et essayer de faire de notre mieux. Pour se battre, logique, comme toujours. ” Son équipe a connu huit matchs sans connaître de défaite.