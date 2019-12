Le roi d'Espagne défend la Constitution dans son message de Noël

MADRID (AP) – Lors de son traditionnel message de Noël, le roi d'Espagne Felipe VI a appelé mardi à l'unité nationale et à la défense de la Constitution, qui a été mise à l'épreuve par la crise de l'indépendance en Catalogne.

Le monarque a demandé aux Espagnols de rester "unis dans les valeurs démocratiques que nous partageons pour résoudre nos problèmes, sans divisions ni affrontements qui ne font qu'éroder notre coexistence et appauvrir notre avenir".

Felipe a attribué la croissance du niveau de vie, des droits individuels et des réalisations culturelles du pays à la Constitution de 1987, qui a rétabli la démocratie après quatre décennies de dictature du général Francisco Franco.

"C'est le résultat, finalement, que des millions d'Espagnols, grâce à notre Constitution, ont partagé au fil des ans les mêmes valeurs sur lesquelles fonder notre coexistence, nos grands projets communs, nos sentiments et nos idées", a-t-il déclaré. .

L'Espagne est plongée depuis des années dans une crise politique provoquée par le mouvement séparatiste dans la riche région du nord-est de la Catalogne, qui a enregistré ses premières manifestations violentes en 2019. La Constitution espagnole reconnaît le catalan et d'autres langues minoritaires comme officielles, mais de nombreux catalans y sont favorables d'indépendance garantissent qu'ils ne se sentent plus représentés par la Constitution ou la famille royale.

Felipe a nommé la Catalogne comme l'un des principaux obstacles auxquels le pays sera confronté l'année prochaine, avec des taux de chômage élevés, une inquiétude face à la révolution technologique et aux «mouvements migratoires, aux inégalités de travail entre hommes et femmes ou à la manière faire face au changement climatique et à la durabilité ».

Felipe VI, 51 ans, a pris ses fonctions en 2014 après que son père Juan Carlos a abdiqué le trône.