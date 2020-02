Le rôle d’Andrés Nara dans le programme de Guido Kaczka: il ne se souvenait pas du nom de son plus jeune petit-fils

Guido Kaczka a reçu mercredi dernier la visite spéciale de Andres Nara, qui s’est présenté avec sa petite amie, Pamela Acostapour participer au programme dirigé par El Trece, Bienvenue à bord. Il était responsable de répondre aux questions, tandis que le jeune Cordoba agissait comme un “joker” et, malheureusement pour le couple, à la fin de l’émission a fini par tomber dans l’eau après que le père de Wanda et Zaira ait répondu incorrectement en deux opportunités

Mais le clou de sa participation n’a rien à voir avec les questions et réponses du programme, mais avec une affaire beaucoup plus personnelle lié à la famille d’Andrés.

“Nous sommes ensemble il y a presque deux ans, nous vivons ensemble»Dit le marchand amoureux. «Je travaille dans le secteur automobile et dans les bateaux. C’est mon point principal, l’habituel », a-t-il déclaré à titre de présentation.

Puis, vers la fin du programme, Guido lui a demandé combien de petits-enfants il avait. Il a répondu “sept” (cinq de Wanda -trois d’entre eux avec Maxi Lopez et deux autres avec Mauro Icardi-, et deux de Zaira près de Jacob Von Plessen). “Beaucoup de petits-enfants”, a expliqué le conducteur, et l’a consulté par le nom du plus jeune, né le 6 février.

“Non, je ne me souviens pas du nom. Il a un nom plus compliqué … La fille, Malaika»Andres a répondu, un peu mal à l’aise. “Non, moi non plus …” dit Guido.

Mais Pamela a intercédé pour sortir son partenaire des ennuis. “Viggo! Viggo est appelé!“S’exclama-t-il. “Ah oui. Viggo, comment Viggo Mortensen. Quel acteur! »Le chauffeur a répondu et a rapidement changé de sujet, comme pour décontracter un peu l’environnement.

Zaira Nara était maman pour la deuxième fois jeudi 6 février dernier dans une clinique de Chapelco. Le nom complet du garçon est Viggo Silvestre Barón Von Plessen et il pesait trois kilos 700 grammes. Il a déjà un titre noble, tout comme sa sœur, Malaika, qui est «baronne». Tous deux ont hérité du titre de leur père, le baron Jakob Von Plessen. La mère du mannequin, Nora Colosimo, était présente au centre médical où elle a accouché.

Au contraire, son père, Andrés, n’était pas avec elle. “J’ai découvert un peu les médias, J’ai envoyé des félicitations à Zaira mais juste au moment où je lui ai envoyé un message, il était sur le point de naître. La nouvelle était antérieure à la naissance du gros homme. J’ai communiqué mais elle était occupée. Il m’a répondu sur WhatsApp et m’a dit qu’ils étaient très heureux », ont déclaré les médias en dialogue avec Radio Mitre.

Et, pour justifier la raison pour laquelle il n’a toujours pas vu personnellement son petit-fils, il a expliqué: «Je sais qu’ils sont très heureux, ils sont loin car ils sont à San Martín de los Andes, ça complique un peu. J’ai vu les photos de Viggo et il est exactement comme Zaira quand j’étais petite. Il a ce même visage, ces petits cheveux noirs. Ce sera un terrible fachero. On a répondu au message le lendemain parce que j’étais en pleine naissance. »

Puis, interrogé spécifiquement sur la relation qu’il entretient avec ses filles aujourd’hui, Andrés a déclaré: «La relation que j’ai avec Zaira est totalement différente de celle avec Wanda. C’était plus simple avec elle et elle a une autre attitude. Je n’ai jamais demandé à Zaira de m’aider dans la relation avec Wanda. Je ne veux pas que quiconque intervienne. » Et, aussitôt, il a commencé à se déchaîner contre la femme de Mauro Icardi.

«Ici, il y a une confusion. Certains pensent que je suis désespéré pour ma relation avec elle. Après son entretien avec Gente, je n’ai pas parlé et je lui ai répondu par les médias. J’aimerais qu’elle le clarifie à un moment donné. Elle est perdue dans sa renommée et son argent», A dit Andres à propos de Wanda.