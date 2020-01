Le roman “Save the fire”, de l’écrivain et cinéaste mexicain Guillermo Arriaga, a remporté le prix Alfaguara 2020, doté de 158 000 euros, selon la décision du jury, qui a souligné l’intensité et le “dynamisme exceptionnel” de cette histoire d’amour et la violence dans le Mexique actuel.

Plus de 600 manuscrits ont été présentés cette XXIII édition du prix, qui est décerné à un travail inédit écrit en espagnol, et un jury présidé par l’écrivain mexicain Juan Villoro a échoué.