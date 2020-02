Le rover lunaire chinois a révélé ce qui se cache sous la face cachée de la Lune

La face cachée de la lune est un

gâteau de couche lunaire. Nouvelles données de l’atterrisseur chinois Chang’e-4 et du rover Yutu-2

révèlent des couches alternées de roches grossières et de sols fins jusqu’à une profondeur de 40 mètres, suggérant une histoire de

des impacts violents, rapportent les scientifiques le 26 février dans Science Advances.

“Nous connaissons une grande partie de la lune

nearside »des programmes soviétiques Lunokhod et American Apollo, mais peu de choses au loin, explique le scientifique lunaire Yan

Su de l’Académie chinoise des sciences de Pékin. “La mission Chang’e-4

a révélé la première stratigraphie souterraine détaillée

au bord de la lune.

Chang’e-4 et Yutu-2 sont devenus

le premier vaisseau spatial à atterrir sur le côté lointain en janvier 2019, atterrissant à l’intérieur du

Cratère Von Kármán de 186 kilomètres de large (SN:

1/3/19). Alors que Yutu-2 explorait le cratère, qui se trouve dans le

Le bassin du Pôle Sud-Aitken, large de 2 500 kilomètres, a envoyé des impulsions radar dans

le sol pour sonder le matériau sous ses roues.

Scientifique lunaire Chunlai Li,

également de l’Académie chinoise des sciences, et ses collègues ont analysé le 106 mètres

chemin emprunté par le rover au cours de ses deux premiers jours lunaires (environ deux mois terrestres)

de collecte de données. L’équipe a découvert une couche d’environ 12 mètres d’épaisseur de fines

sol ou régolithe le plus proche de la surface.

“C’est comme être très

du sable propre », explique Elena Pettinelli, co-auteur de l’étude, de l’Université Roma Tre en Italie.

“C’est comme si vous étiez sur la plage.”

Au-dessous de ce sol fin, le rover a trouvé une autre couche d’environ 12 mètres contenant un matériau plus grossier incrusté de grosses roches, comme des cerises dans un gâteau aux fruits. Et plus bas encore, une série de matériaux grossiers et fins alternant, couvrant des profondeurs d’environ 24 mètres à environ 40 mètres – la limite du radar du rover.

Le rover Yutu-2 utilise un radar pour sonder la sous-surface lunaire (illustré; le chemin du rover de janvier à mars 2019 illustré en lignes doubles blanches). Jusqu’à présent, le rover a trouvé trois couches souterraines différentes: un sol fin jusqu’à environ 12 mètres, une roche plus grossière avec des rochers incrustés jusqu’à environ 12 mètres en dessous, et des sous-couches de matériaux grossiers et fins jusqu’à environ 40 mètres. Ce qui est en dessous est un mystère, pour l’instant. Li et al / Science Advances 2020

Ces couches ont probablement été créées

par des matériaux éjectés par des impacts successifs, selon les chercheurs. L’étage de

Le cratère de Von Kármán est une feuille lisse de lave refroidie provenant de

activité. Mais cette lave a été matraquée à plusieurs reprises et recouverte de matière,

appelé éjecta, qui est dispersé lorsque des objets comme des météorites claquent dans le

surface lunaire et laisser les cratères derrière.

“C’est vraiment très violent

“, explique le géologue lunaire Daniel Moriarty du Goddard Space Flight Center de la NASA

à Greenbelt, Md., qui n’a pas participé à l’étude. Certains éjectas pourraient

viennent de la profondeur du manteau de la lune (SN: 5/15/19).

La couche supérieure de sable lisse

est probablement le résultat de la surface pulvérisée par des micrométéorites et

fissuré par des changements de température extrêmes au fil du temps.

Vue de Chang’e-4 sur la lune

le sous-sol est différent de ses prédécesseurs. Chang’e-3 et son rover Yutu ont atterri à Mare Imbrium au bord de la lune en 2013, et le radar de ce rover était

bloqué par une roche volcanique dense à une profondeur d’environ 10 mètres environ (SN: 16/12/13). C’est probablement parce que

les plaines inondables volcaniques du côté proche sont plus proches de la surface que celles de la

autre côté.

«La structure souterraine à

Le site d’atterrissage de Chang’e-4 est plus complexe… et suggère une approche totalement différente

contexte géologique », explique Su. En fait, le sous-sol de lave du Von Kármán

Le cratère est peut-être trop profond pour que Yutu-2 puisse le sentir, spéculent les chercheurs.

Les travaux futurs pourraient aider

comprendre pourquoi le bord de la lune est inondé de plaines lisses de roche volcanique

appelé jument, tandis que le côté opposé est plus robuste et cratère.

“L’un des plus gros moteurs

les questions de la science lunaire depuis un certain temps, pourquoi le côté proche semble-t-il si

différent de l’autre côté? ” Dit Moriarty. «Si les gens peuvent utiliser ce qu’ils ont trouvé

pour découvrir une partie de l’histoire volcanique de la face cachée, ce serait utile. »