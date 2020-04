Le Royaume-Uni a mis trop de temps à réagir à une épidémie de coronavirus, selon un expert médical

LONDRES, 17 avril (.) – Le gouvernement britannique a été trop lent pour réagir sur plusieurs fronts à la nouvelle épidémie de coronavirus qui pourrait tuer 40 000 personnes au Royaume-Uni, a déclaré vendredi un expert renommé en santé publique.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est d’abord abstenu de passer les contrôles stricts imposés par d’autres dirigeants européens, mais a ensuite confiné la population lorsque les projections ont montré qu’un quart de million de personnes pourraient mourir au Royaume-Uni.

Jusqu’à présent, plus de 13 729 personnes atteintes de COVID-19 sont décédées dans des hôpitaux britanniques, bien que de nouvelles données officielles indiquent que le véritable nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé.

“Où étaient les erreurs système qui nous ont conduit à avoir probablement les taux de mortalité les plus élevés d’Europe?”, A déclaré à la Commission de la santé et des soins Anthony Costello, professeur de santé internationale des enfants et directeur de l’Institut de santé mondiale de l’UCL. Social.

“Et nous devons faire face à cette réalité: nous avons été trop lents avec diverses choses. Mais nous pouvons nous assurer que dans la deuxième vague, nous ne sommes pas trop lents.”

Le Royaume-Uni a le cinquième plus grand nombre officiel de décès dus à la COVID-19 dans le monde, après les États-Unis, l’Italie, l’Espagne et la France, bien que ses chiffres incluent uniquement les décès dans les hôpitaux et que le nombre réel soit probablement beaucoup plus élevé.

Costello a déclaré que le nombre de décès au Royaume-Uni pourrait atteindre 40 000 et que seulement 10 à 15% de la population bénéficieraient alors d’une immunité.

“Selon des estimations récentes, même du scientifique en chef, après cette vague, nous pourrions voir 40 000 décès à la fin de celle-ci, et nous n’aurions peut-être que 10 à 15% de la population infectée ou couverte”, a-t-il déclaré.

“Donc, l’idée de l’immunité collective signifierait encore cinq, six vagues pour atteindre peut-être 60%.”

Donna Kinnair, directrice exécutive du Royal College of Nursing, a déclaré à la commission qu’il y avait toujours un problème avec les tests des professionnels de la santé de première ligne au Royaume-Uni.

(Informations de Guy Faulconbridge et Elizabeth Piper, traduites par Tomás Cobos)