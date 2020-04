Le Royaume-Uni atteint son maximum de morts avec 980 morts en une seule journée

Le ministre de la Santé du Royaume-Uni, Matt Hancock, a rapporté ce vendredi queIl y a déjà 8 958 décès par coronavirus dans le pays après avoir enregistré un nombre record de 980 décès en une seule journée, alors que le nombre de cas dépasse 70 200.

Au cours des dernières 24 heures,19 116 personnes ont été testées pour Covid-19, dont 5 706 ont été testées positives. Comme l’a souligné Hancock, il a indiqué que le nombre de personnes hospitalisées pour des symptômes est de 19 304. “Nous n’oublions pas ces chiffres, derrière chacun il y a un nom, une perte et une famille qui ne seront plus jamais les mêmes”, a déclaré le ministre, qui a repris la conférence de presse de Downing Street.

L’Angleterre reste la zone la plus touchée du pays, avec 8 114 décès, 866 de plus que la veille; suivie de l’Écosse, avec 495, 48 de plus que mercredi; Pays de Galles, avec 315, 29 de plus; et l’Irlande du Nord, qui a fait dix morts au cours de la dernière journée, avec un total de 92.

.