Le Royaume-Uni demande à 10 000 fans un consortium avec des sociétés de Formule 1

LONDRES, 30 mars (.) – Le Royaume-Uni a commandé plus de 10 000 respirateurs à un consortium de grandes sociétés aérospatiales, d’ingénierie et de course de Formule 1, et la production commencera cette semaine.

Le groupe, qui comprend Airbus, BAE Systems, Ford et sept équipes de Formule 1, a indiqué qu’il prévoyait d’obtenir très rapidement le feu vert des régulateurs pour sa conception, qui est basée sur les technologies existantes.

“Ce consortium rassemble certaines des entreprises les plus innovantes au monde”, a déclaré Dick Elsy, chef du consortium, dans un communiqué. “Je suis convaincu que ce consortium possède les compétences et les outils nécessaires pour faire une différence et sauver des vies.”

Le Royaume-Uni, qui ne comptait initialement que 5 000 ventilateurs mécaniques ou ventilateurs dans son National Health Service (NHS), a rencontré des difficultés pour obtenir des fournitures supplémentaires de ces appareils, ce qui peut sauver la vie de personnes souffrant de complications liées au COVID-19. .

Le Premier ministre Boris Johnson, maintenant isolé sur Downing Street après avoir été testé positif au test de coronavirus, a lancé un appel d’urgence plus tôt ce mois-ci pour que les fabricants commencent à produire des fournitures médicales spécialisées, y compris des respirateurs.

Le gouvernement a déclaré qu’il avait besoin de 30 000 appareils de respiration artificielle. Actuellement, le Royaume-Uni compte quelque 8 000 respirateurs et il est prévu de recevoir 8 000 commandes supplémentaires de fabricants internationaux attendues dans les prochaines semaines.

(traduit par Tomás Cobos)