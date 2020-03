Le Royaume-Uni entre dans une phase d’épidémie “retardatrice”, mais évite des mesures drastiques | Monde

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé aujourd’hui que son gouvernement était entré dans la deuxième phase de son plan contre l’épidémie de COVID-19, qui tentera désormais de “retarder”, plutôt que de contenir, bien qu’il évite les mesures pour le moment. drastique comme la fermeture des écoles et l’interdiction des grands événements.

Jusqu’à présent, 596 infections à coronavirus ont été détectées au Royaume-Uni – 134 nouvelles aujourd’hui – et dix décès, bien que Johnson ait averti que “le nombre réel de cas peut être plus élevé, peut-être beaucoup plus, que le nombre de cas jusqu’à présent, ils ont été confirmés par des tests. ”