Le rupturisme galicien parvient à un accord à la dernière minute entre les divergences | La politique

L’accord entre Podemos, Anova, Esquerda Unida et les marées municipales a été réenregistré au dernier moment, après une journée d’intenses négociations entre les adresses des partis pour ne pas être d’accord sur la répartition des sièges sur les listes électorales, notamment dans le provinces de La Corogne et de Pontevedra.

Toutes les formations, qui ont finalement précipité leurs négociations jusqu’à la limite autorisée par la loi électorale, ont été enregistrées sous la marque Galicia In Common-Anova-Mareas et avaient déjà participé ensemble en 2016 sous l’égide du parti instrumental In Marea avec le qui est devenu la deuxième force à O Hórreo.