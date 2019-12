Le Rwanda mise sur la morphine bon marché pour lutter contre la douleur

BUSHEKELI, Rwanda (AP) – C'était énorme, silence. Madeleine Mukantagara a traversé les champs jusqu'à son premier patient de la journée, et rien n'a été entendu, sauf le bruit de sa respiration et le frottement de ses chaussures. Il y avait des cris bruyants de la colline à la route en dessous. Ce qu'elle portait dans le sac les avait réduits au silence.

Pendant 15 ans, son patient Vestine Uwizeyimana a souffert d'une douleur constante pendant que la maladie dévorait sa colonne vertébrale. Il ne pouvait plus marcher et à peine se retourner dans son lit. Sa vie avait été réduite à une petite pièce sombre avec le sol en terre dans une zone rurale du Rwanda, avec un chapelet accroché au mur à côté.

Il y a un an est venu le soulagement sous la forme de morphine liquide, produite localement dans le cadre de l'initiative révolutionnaire rwandaise pour lutter contre l'une des plus grandes inégalités au monde: alors que des milliers de personnes meurent dans les pays riches en raison de la dépendance aux analgésiques sur ordonnance, des millions des personnes pleurent à l'agonie dans les pays les plus pauvres, sans accès aux opiacés.

Les entreprises ne gagnent pas d'argent en vendant de la morphine générique et bon marché aux pauvres et aux mourants, et en Afrique subsaharienne, presque personne ne peut se permettre des médicaments coûteux tels que l'oxycodone ou le fentanyl, prescrits si souvent dans les pays riches que des milliers de personnes se sont accrochées eux.

La réponse du Rwanda est des bouteilles en plastique contenant de la morphine, produites pour peu d'argent et livrées à domicile à travers le pays par des agents de santé tels que Mukantagara. Elle montre, selon ses défenseurs, que le commerce des opioïdes n'a pas à être régi par l'argent en jeu.

"Je pense qu'il mourrait sans ce médicament", a déclaré Uwizeyimana, 22 ans.

Le Rwanda dépasse la production de morphine liquide à petite échelle initiée il y a des années dans l'Ouganda voisin et vise à devenir le premier pays à revenu faible ou intermédiaire à offrir des soins palliatifs gratuits à tous les citoyens.

En tant que travailleur en soins palliatifs, Mukantagara est témoin de décès depuis longtemps. Il y a des décennies, il a vu sa sœur mourir d'un cancer après une agonie sans soulagement.

L'infirmière de 56 ans s'est assise au bord du lit d'Uwizeyimana et a commencé à prier. Le patient se sentait mieux. "Maintenant, je pense que tout est possible", a-t-il déclaré. Ils se sont tenus la main et ont prié à nouveau, à voix basse. Uwizeyimana ferma les yeux.

La femme malade a béni les visiteurs à leur départ et leur a souhaité ce qu'elle pourrait ne jamais avoir. Mariez-vous, si ce n'est pas le cas, a-t-il dit. Avoir des enfants.

"Il est difficile d'estimer combien de personnes vivront", a déclaré Mukantagara en s'éloignant. Uwizeyimana n'est pas le plus jeune de ses 70 patients. Beaucoup ont un cancer. Certains ont le VIH. Quelques-uns, les deux.

L'infirmière assiste aux funérailles de ses patients et remercie les familles pour les soins qu'elles ont prodigués. Pour se détendre, il chante dans le chœur de son église, et dans son bureau à côté de la chapelle de l'hôpital fredonne les hymnes. Un collègue psychologue propose une thérapie.

Le travail n'est jamais facile, a-t-il dit. Mais au moins, avec la morphine, il y a une chance de mort digne.

Il y a 25 ans, le meurtre de quelque 800 000 membres de l'ethnie tutsie et des membres modérés de l'ethnie hutue a fait connaître ce mal à ce petit pays. Ceux qui ont survécu ont eu du mal à se remettre de terribles blessures de machettes et d'amputations cruelles.

Le système de santé s'est effondré et il n'y avait pas grand-chose pour adoucir l'agonie.

La résilience est devenue essentielle dans la reconstruction du Rwanda. La douleur doit être endurée, si possible sans montrer de souffrance. Si vous l'avez montré, certains ont dit que vous n'étiez pas fort.

Mais les progrès médicaux signifiaient que plus de personnes atteignaient un âge avancé et étaient confrontées à des maladies telles que le cancer. Certains pensaient que leur douleur était une punition divine pour les crimes passés, a rappelé le Dr Christian Ntizimira, l'un des principaux défenseurs des soins palliatifs au Rwanda. Dans le même temps, les agents de santé qui traitaient les Rwandais aux stades terminaux du SIDA ont demandé un moyen de soulager leur douleur.

De nombreux médecins n'étaient pas au courant de la morphine ou avaient peur de l'utiliser. Ntizimira a rappelé qu'au début de sa carrière, il avait peur de le prescrire, et une mère s'est agenouillée devant lui et lui a demandé de faire preuve de compassion envers son fils. Ntizimira eut honte.

«Je suis rentré chez moi et je me suis demandé:« Pourquoi étudier tant d'années si je ne peux pas aider quelqu'un qui souffre? », A-t-il expliqué. "Cette nuit-là, je n'ai pas dormi."

La consommation d'opioïdes a explosé dans une grande partie du monde. La consommation a triplé depuis 1997, selon l'International Narcotics Control Board (INCB). Mais l'augmentation est attribuable aux médicaments coûteux qui sont rentables pour les sociétés pharmaceutiques, selon une analyse AP sur les données de l'OICS. La consommation de morphine, analgésique le moins cher et le plus fiable, a stagné.

Il existe un consensus sur l'administration de morphine à des patients en phase terminale. En 2016, lorsque les Centers for Disease Control des États-Unis ont demandé aux médecins de réduire la hausse des ordonnances d'opioïdes qui ont alimenté la crise de la toxicomanie, ils ont fait une exception expresse aux patients en phase terminale.

Cependant, une personne qui meurt ne peut être cliente que pendant quelques mois et n'augmentera pas les avantages de l'industrie pharmaceutique, selon des voix critiques. Aux États-Unis, le problème s'est posé lorsque les entreprises ont commencé à promouvoir la prescription d'opioïdes auprès des patients souffrant de problèmes chroniques tels que les maux de dos et l'arthrose, c'est-à-dire auprès des patients potentiels depuis des décennies, a déclaré le Dr Anna Lembke, professeur à l'Université de Stanford. Lembke a écrit un livre sur la façon dont les médecins américains bien intentionnés ont aidé à atténuer la crise et a été témoin de poursuites judiciaires contre des sociétés pharmaceutiques.

Une vaste étude de la Commission du Lancet sur l'accès mondial aux soins palliatifs et à l'analgésie a récemment décrit l'inégalité entre pays riches et pauvres comme «un gouffre large et profond».

L'étude a conclu qu'il ne coûterait guère 145 millions par an pour fournir suffisamment de morphine pour mettre fin aux souffrances des malades en phase terminale dans le monde, mais des millions de personnes continuent de souffrir sans analgésique dans les endroits les plus pauvres.

De plus en plus de pays africains – Rouen, Kenya, Malawi – ont commencé à distribuer de la morphine par leurs propres moyens, généralement dans le cadre d'une collaboration entre des organisations à but non lucratif et le gouvernement. Ils ont examiné l'Ouganda, où l'organisation à but non lucratif Hospice Africa Uganda a produit de la morphine liquide à partir de poussières.

Bien que le projet ougandais soit bien reconnu, il est encore limité. Cela dépend tellement des dons que cette année était proche de la clôture, a déclaré sa fondatrice, la Dre Anne Merriman.

En plaçant la production et la distribution de morphine sous contrôle strict du gouvernement et en couvrant les coûts pour les patients, le Rwanda est devenu discrètement le nouveau modèle de l'Afrique.

"La douleur est une torture", a déclaré Diane Mukasahaha, coordinatrice nationale des soins palliatifs au Rwanda. Le responsable a expliqué que sans morphine, il y avait des patients sur le point de mourir de faim car ils ne pouvaient pas supporter de manger. «Les gens devraient prendre des médicaments en tant qu'américain. Nous sommes tous des êtres humains. Le corps est le même. »