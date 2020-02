le sable coule et oblige beaucoup à courir

La page

Phénomène à Oaxaca: un phénomène maritime connu sous le nom de «marée haute» a provoqué le naufrage du sable sur les plages de Puerto Escondido Les autorités ont expliqué que le phénomène à Oaxaca n’implique aucun danger pour les citoyens «Il se produit régulièrement, en raison de changements gravitationnels entre la lune et le soleil », ont déclaré les autorités

“Il est trop près des parapluies, ils enlèvent les parapluies, il s’enfonce”, a expliqué un touriste qui a enregistré le mouvement du sable.

Dans une vidéo, on observe comment la terre est décomposée en couches jusqu’à alerter les touristes qui se trouvaient sur la plage «Marinero».

Le chef du Département d’État de surveillance et d’alerte préventive de la protection civile, Cutberto Ruiz Jarquín, a expliqué que cela n’impliquait aucun danger pour les citoyens.

«En ce moment, un phénomène appelé Pleamar se déroule sur la côte d’Oaxaca, ce n’est pas un phénomène qui peut alarmer, car il se produit régulièrement, en raison des changements gravitationnels entre la Lune et le Soleil », A-t-il expliqué.

«Régulièrement, il se produit par périodes de six heures; cependant, des événements extraordinaires se produisent parfois comme on l’observe en ce moment. »

On prévoit que ce mouvement cessera d’apparaître dans cette partie de la zone touristique d’Oaxaca dans les prochaines heures.

Juste en février 2019, un cas similaire a été enregistré par les baigneurs à ce même moment.

Ils trouvent deux ancres de l’époque de la conquête dans le golfe du Mexique

Des archéologues mexicains ont annoncé la découverte de deux nouvelles ancres en face de la ville de Villa Rica, Veracruz, dans les eaux du golfe du Mexique qui, selon les premières études, seraient de l’époque de la conquête.

L’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH), qui a travaillé en coordination avec des spécialistes étrangers, estime que par leur morphologie les deux ancres en fer pourraient être du XVIe siècle.

Ce qu’ils ne savent toujours pas, c’est s’ils pourraient être liés à la flotte de Hernán Cortes, car après 1519 et jusqu’au 19e siècle, Villa Rica – le deuxième hôtel de ville espagnol en Amérique continentale – est devenu un port de navigation très actif. .

Les deux nouvelles ancres, situées à une profondeur comprise entre 10 et 15 mètres, et en moyenne à 1 et 1,5 mètre sous les sédiments marins, rejoignent une autre trouvée en 2018 qui a conservé son stock de bois, un matériau qui lui a permis d’être datée du XVe siècle.

Les actuels étaient situés à seulement 300 mètres du premier, ils sont plus grands – ils mesurent 2 mètres de long et 66 centimètres entre les pointes de leurs bras – et bien qu’ils n’aient pas conservé la partie en bois, ils ont la langue visible, une paire de bosses sur sa canne et qui, selon l’INAH, sont une caractéristique typique de la fabrication des ancres du XVIe siècle.

