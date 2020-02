Le Salvador interdit aux coronavirus les étrangers originaires d’Italie et de Corée du Sud

SAN SALVADOR, 25 février (.) – Le président salvadorien Nayib Bukele a annoncé mardi que les étrangers en provenance d’Italie et de Corée du Sud ne pourraient pas entrer dans le pays d’Amérique centrale, dans le but d’empêcher la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui a fait des milliers de morts et infectés dans plusieurs pays.

Bukele a ajouté, via son compte Twitter, que les Salvadoriens et les diplomates en provenance de ces deux pays seront mis en quarantaine pendant 30 jours.

“J’espère sincèrement que la communauté internationale parviendra à contenir ce virus et que les scientifiques pourront trouver un vaccin le plus rapidement possible”, a déclaré le président.

(Rapport de Nelson Rentería; Écrit par Miguel Angel Gutiérrez; Édité par Diego Oré)