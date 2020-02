Le sculpteur galicien Ferreiro Badía emmène “le champ et les étoiles” à New York | Culture et divertissement

Le sculpteur galicien Manuel Ferreiro Badía a exposé ce lundi à Finn Square, New York, son œuvre “Compostelle, une étude fractale de la coquille”, inspirée du pétoncle de pèlerins sur la route de Santiago et du “champ et étoiles” d’où dérive le nom de Compostelle.

Dans une interview avec Efe, Ferreiro, né à La Corogne en 1944, explique que sa sculpture est une interprétation “du champ où est apparue la tombe de l’apôtre Santiago et des étoiles” et est en acier inoxydable 316, un matériau “préparé pour la aux intempéries pour sa résistance à l’oxydation. “