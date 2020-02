Le secret est avec modération, regardez!

Le secret de la santé cardiaque? Modération Avoir un cœur sain ne signifie pas aller à l’extrême et ne pas profiter de la vie. Il s’agit de pratiquer l’art de la modération et de l’équilibre.

L’assurance maladie coûte cher, mais nous avons de bonnes nouvelles pour vous: la plupart des régimes d’assurance comprennent des soins préventifs gratuits et des prestations. Vous n’avez aucune excuse pour ne pas avoir un cœur sain.

Que vous achetiez vous-même votre propre plan de santé ou que votre petit employeur (cette entreprise de moins de 100 employés) le fournisse, vous avez accès à plus de 75 prestations de santé préventives.

Cela comprend des tests, des dépistages, des conseils et des suppléments qui peuvent vous aider à rester en bonne santé et à prévenir d’éventuels problèmes médicaux à temps.

Peu importe que vous consultiez rarement le médecin ou souffriez d’une maladie chronique, vous pouvez également profiter de ces avantages sans rien payer de votre poche.

Comment avoir un cœur sain

Pour garder votre cœur en bonne santé et prévenir les problèmes cardiaques, suivez ces conseils:

Faites un test de tension artérielle et de cholestérol. Un dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdominale. Prenez de l’aspirine

De plus, le secret de la santé cardiaque est la modération.

S’il est vrai que les problèmes de santé cardiaque et les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l’arythmie et les problèmes valvulaires sont souvent génétiquement prédisposés, des études récentes ont montré que votre style de vie affecte également votre risque.

Donc, que vous comptiez les jours de la retraite ou de votre 30e anniversaire, il est temps de commencer à modérer consciemment votre routine quotidienne afin d’avoir un cœur sain à long terme.

Voici quelques changements de style de vie simples que vous pouvez apporter pour montrer un peu d’amour à votre cœur.

Réduisez votre consommation de sel

Un peu de sel, c’est bien; En fait, votre corps en a besoin. Mais trop peut augmenter votre tension artérielle et provoquer une insuffisance cardiaque.

L’American Heart Association recommande de limiter votre apport en sodium à 2 300 mg par jour, avec une limite idéale de 1 500 mg. La plupart des Américains consomment 3 400 mg de sodium par jour, hélas!

Regardez vos étiquettes alimentaires pour voir combien de sel vous consommez chaque jour. Les aliments congelés, les condiments, les sauces (comme le soja) et les plats à emporter peuvent souvent être riches en sodium, vous voudrez donc les limiter dans votre alimentation.

Commencez à cuisiner vos propres repas et remplacez le sel par des ingrédients savoureux tels que les épices, les agrumes et l’huile d’olive. Une fois que vous commencez à réduire le sel, vous le manquerez de moins en moins.

Mangez des bons gras, évitez les mauvais gras …

Un régime extrême est mauvais pour votre corps et votre cœur. La graisse est le carburant de votre corps et vous en avez besoin pour vous fournir de l’énergie qui vous permet de bouger, de penser et de ressentir. Mais il existe de bonnes et de mauvaises graisses, et il est important de connaître la différence en matière de maladie cardiaque.

Les bonnes graisses proviennent de sources naturelles comme l’avocat, les noix et les huiles d’origine végétale comme l’olive, l’arachide et le canola. Ces types de graisses peuvent aider à améliorer votre digestion, les cheveux, la peau et les niveaux d’énergie. Allez, mange ce toast à l’avocat!

Les mauvaises graisses proviennent souvent des viandes transformées ou rouges et des produits laitiers riches en matières grasses. Bien que la viande rouge puisse fournir à votre corps les nutriments essentiels tels que le fer et les protéines, elle peut augmenter votre taux de cholestérol et provoquer une crise cardiaque.

Envisagez de réduire votre consommation de viande rouge à une fois par semaine et exercez un contrôle sur les portions.

Les gras trans sont les pires! Ils proviennent d’huiles hydrogénées et se trouvent souvent dans les aliments transformés, les produits de boulangerie emballés, la pâte préfabriquée, la margarine, les aliments frits et les collations.

Essayez de mâcher quelque chose qui ne vient pas dans un sac, ou regardez la couleur de votre collation et demandez à votre estomac s’il semble être fait de produits chimiques.

Si vous aimez vraiment les choses emballées, vérifiez les ingrédients. Si vous ne pouvez pas les prononcer, votre collation est probablement pleine de gras trans.

Le sucre est un autre coupable dans l’accumulation de graisse à considérer. Lorsque vous êtes fatigué ou stressé, vous pouvez vous pencher vers des aliments à base de céréales raffinées comme le pain blanc et les boissons sucrées pour augmenter votre niveau d’énergie.

Au lieu de cela, recherchez une option à faible teneur en sucre comme les légumes, les fruits ou les glucides à grains entiers pour satisfaire vos envies.