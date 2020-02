Le secrétaire au Trésor affirme que l’économie américaine connaîtra une croissance inférieure à 3% en 2020

WASHINGTON, 7 février (.) – Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré qu’il s’attend à ce que la croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays en 2020 soit inférieure à 3%, en partie en raison des problèmes du fabricant de Boeing Co qui a arrêté la production de son 737 MAX pour des raisons de sécurité. “Je pense que nos projections ont été réduites en raison de Boeing et d’autres événements, donc ce sera moins. Je pense que nous aurions atteint 3%, mais encore une fois, Boeing a eu un grand impact sur nos ventes à l’étranger en étant un grand exportateur (de avions et pièces détachées pour l’industrie) “, a déclaré Mnuchin dans une interview diffusée vendredi après-midi sur Fox Business. “Je pense que cela pourrait être de 0,5 point de pourcentage”, sinon plus, a-t-il dit, en relation avec l’impact sur l’expansion économique américaine. “Il ne fait aucun doute que le virus aura un certain effet sur la croissance mondiale et aux États-Unis”, a déclaré Mnuchin, se référant à l’épidémie de coronavirus originaire de Chine. Le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a déclaré vendredi que l’administration du président Donald Trump ne s’attend pas à ce que le coronavirus ait un effet important sur l’économie américaine. Boeing, qui a eu du mal à regagner la confiance du public, a arrêté la production du 737 MAX, qui se vendait à un rythme accéléré et fait l’objet d’arrêts de production et de vols depuis mars dernier après deux accidents mortels. L’économie américaine a progressé de 2,3% en 2019, tombant en dessous de l’objectif de croissance de 3% du gouvernement Trump pour la deuxième année consécutive et enregistrant sa croissance annuelle la plus lente en trois ans.

(Rapport d’Eric Beech et Mohammad Zargham. Édité en espagnol par Marion Giraldo)