Le secteur du jeu vidéo espagnol a facturé 813 millions d’euros en 2018 | En vedette

Le secteur espagnol de la production de jeux vidéo a facturé 813 millions d’euros en 2018, soit 14% de plus qu’en 2017, et a augmenté ses effectifs de 8,9%, atteignant 6900 professionnels, selon le Livre blanc du développement espagnol des jeux vidéo 2019.

Le rapport, présenté ce lundi par l’Association espagnole des producteurs et développeurs de jeux vidéo et de logiciels de divertissement (DEV) au siège de ICEX Espagne, qui soutient le développement de celui-ci, a révélé une augmentation de 14% du chiffre d’affaires du secteur Espagnol du jeu vidéo par rapport à l’année précédente, dont le pourcentage avait augmenté de 16,5% par rapport à 2016 et représentait un total de 713 millions d’euros.