Le Sénat approuvera jeudi le cahier des charges des ambassadeurs proposé par le gouvernement

Ce jeudi, lors de la dernière session extraordinaire, la Chambre des sénateurs approuvera les douze cahiers des charges des ambassadeurs et diplomates proposé par le gouvernement.

Déjà avec l’avis favorable de la commission des accords, les demandes qui seront traitées aujourd’hui sont celles de l’ancien ministre du Travail Carlos Taken, proposé comme ambassadeur Mexique; l’ancien gouverneur d’Entre Ríos Sergio Uribarri, nominé pour l’ambassade de Israël; ancien vice-président Carlos “Chacho” Álvarez, candidat à Pérou; Rudolph Gilpour Le Portugal; Alberto Iribarne, proposé pour Uruguay; Jorge Argüello, nommé ambassadeur auprès États Unis; Alfredo Atanasofpour Bulgarie; Daniel Scioli, prochain représentant Le Brésil; et le chaqueño Sunday Peppo, qui ira à l’ambassade de Paraguay.

Pour sa part, l’ancien sénateur Fernando “Pino” Solanas a été nominé pour le Unesco; Mariano Kestelboim, candidat à Association latino-américaine d’intégration (Aladi); et l’ancien député Carlos Raimundi, pour l’Organisation des États américains (OEA).

De l’opposition, ils ont exprimé leur rejet par deux des douze feuilles: celle d’Urribari et celle de Raimundi. La candidature de l’ancien gouverneur entrerriano a trois défis pour les causes ouvertes en justice pour le traitement irrégulier présumé des fonds. Urribarri a répondu aux questions et a déclaré qu’il serait à la disposition de la justice autant de fois que nécessaire pour prouver son innocence. Au-delà du rejet du bloc d’opposition, la nomination serait appuyée car le Front de Tous dispose des suffrages nécessaires.

Dans le cas de Raimundi, cela est dû à «Le refus de répondre si le Venezuela est membre de l’OEA ou non»il a fait valoir Luis Naidenoff, responsable de l’interbloc Together for Change.

“Sur le plan institutionnel, nous ne nions pas du tout une situation critique au Venezuela, mais nous considérons la multicausalité de cette situation.», A déclaré Raimundi avant l’observation du législateur de l’opposition et a souligné que l’Argentine “Il ne reconnaîtra pas comme président d’un pays souverain quelqu’un qui a été reconnu par d’autres États, mais pas par ce pays qu’il prétend représenter”. En outre, il a noté qu ‘”il y a une situation humanitaire délicate, mais la solution ne viendra pas de la main d’une intervention extérieure”. “Il est clair que le gouvernement ne reconnaît pas Juan Guaidó”, Naidenoff chargé.

Anabel Fernández Sagasti, présidente de la commission des accords, a donné la parole au sénateur officiel Mario Pais qui est intervenu et a répondu que“C’est une bonne question à poser au ministère des Affaires étrangères, pas à Raimundi.”

Avant le traitement du cahier des charges, à 11 se tiendra la session préparatoire, au cours de laquelle la sénatrice du Front de tous, Claudia Ledesma Abdala, sera officialisée en tant que présidente provisoire du Sénat; à Martín Lousteau (UCR) en tant que vice-président de la Chambre haute; à Maurice Closs, du parti au pouvoir, en tant que premier vice-président, et Laura Rodríguez Machado, du PRO, en tant que deuxième vice-président.