Le Sénat argentin approuve la loi sur "l'urgence économique"

BUENOS AIRES, 21 décembre (.) – Le Sénat argentin a approuvé samedi un projet "d'urgence économique" et a promulgué une série de mesures que le gouvernement du président Alberto Fernández cherche à stimuler la croissance et à réduire la pauvreté , contenir l'inflation et renégocier la dette publique.

Avec 41 voix pour, 23 contre et 1 abstention, les sénateurs ont approuvé en séance marathon les mesures qui avaient été traitées vendredi par la Chambre des députés.

Fernández, qui a pris ses fonctions le 10 décembre, a dû accepter des modifications mineures au projet "Solidarité et réactivation productive", qui ne donneront désormais pas à l'agent tous les pouvoirs demandés et rembourseront une partie du paiement de la taxe aux petits agriculteurs. .

Face à la demande urgente du nouveau gouvernement de centre-gauche, qui a organisé des sessions extraordinaires pour voter la norme au Congrès, les législateurs ont approuvé le projet qui vise à maintenir l'équilibre budgétaire pour garantir le paiement futur de la dette publique – actuellement en cours de renégociation – et, à Parallèlement, augmenter les dépenses sociales pour stimuler l'économie.

"Ce projet représente un nouveau type d'ajustement budgétaire pour l'Argentine, car il se concentre sur la collecte des impôts auprès des riches", a déclaré l'analyste Julio Burdman, directeur du cabinet de conseil local Roger Data.

"Il combine une politique économique solide avec une approche politique progressiste. Dans le passé, nous avions une austérité orthodoxe sans sensibilité sociale ou des politiques inflationnistes sans rationalité macroéconomique", a-t-il ajouté.

L'Argentine est plongée dans une récession prolongée, une inflation supérieure à 50% par an et une pauvreté proche de 40%, mais elle doit aussi faire face à sa dette publique: il y a environ 100 000 millions de dollars que le pays dit ne pas pouvoir annuler actuellement, car ce qui a intensifié les conversations avec le Fonds monétaire international (FMI), son principal créancier.

(Rapport de Nicolás Misculin, Hernán Nessi et Lucila Sigal. Rapport supplémentaire de Hugh Bronstein.)