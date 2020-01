Le Sénat chilien a adopté la loi anti-saisie sous la critique de l’opposition de vouloir punir la protestation sociale

Le Sénat chilien a approuvé lundi connu sous le nom de loi anti-saisie, entraînée par les troubles publics rencontrés lors des manifestations qui se sont déroulées depuis octobre contre le gouvernement du Président, Sebastian Piñera, et cela est considéré par l’opposition comme «un prétexte pour créer un cadre juridique” avec lequel “sanctionner et éviter toute forme de manifestation sociale“

«Le chemin vers la paix sociale passe par un programme social, et non par davantage de policiers ou de sanctions. La protestation sociale doit être protégée, car aujourd’hui une minorité l’affecte», A déclaré le sénateur du Parti pour la démocratie (PPD) Felipe Harboe.

Le projet de loi, qui devra être ratifié au Congrès, n’a pas subi de modifications depuis sa présentation au Sénat et vise à inclure un nouvel article dans le code pénal avec lequel Punir spécialement les crimes de pillage pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, entre autres.

Dans ce sens, le texte a également criminalisé la construction de barricades, l’obstruction de la circulation et le lancement d’objets contondants, des actions qui n’atteindraient pas le pire des cas deux ans de prison, tel que détaillé par le journal chilien La Tercera.

Cependant, l’une des controverses du projet est celle qui considère comme un acte criminel une sorte de piquet connu sous le nom de «celui qui passe les danses’, Dans lequel les personnes obstruées peuvent avoir la libre circulation une fois qu’elles ont dansé avec les manifestants. Les sanctions pour ce nouveau crime atteindraient l’année de prison.

Le président du Chili, Sebastián Piñera, a célébré l’approbation de la norme au Sénat et a souligné l’importance du rétablissement de la sécurité sociale et de la paix. “J’apprécie l’accord qui a permis l’approbation de la loi anti-sécheresse nécessaire, cagoulé et barricadé aujourd’hui au Sénat. Le rétablissement de la sécurité des familles et de la paix sociale nécessite une forte volonté de nos parlementaires et un engagement en faveur de la paix qui devrait nous interpeller tous », a-t-il déclaré sur Twitter.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, Gonzalo Blumel, a souligné le «grande majorité“Avec lequel le Sénat a approuvé la règle, qui doit maintenant être ratifiée par la chambre basse, et a souligné que”la protection de l’ordre public est une garantie démocratique“

Pour l’opposition, le problème de la norme anti-colmatage réside dans le fait de voir “comment se déroulent les manifestations“, Au début, le projet, ils ont dit,”menace le droit légitime de manifester“, Et c’est inutile, alors”les chiffres qui disent vouloir implanter existent déjà dans le Code pénal“, Donc ce serait destiné”accroître le sentiment apparent de sécurité de la population“

Du Parti socialiste, il a été défendu que même s’ils voteront en faveur de la répression du pillage, “les actes criminels ne peuvent pas être considérés comme une protestation sociale qui devrait être sanctionnée“

De son côté, depuis le banc officiel, le sénateur de l’évolution politique Felipe Kast a critiqué le “manque de sérieux sérieux“De l’opposition pour”s’opposer à tout type de réforme visant à garantir l’ordre public“Eh bien, at-il expliqué, ils feraient”une campagne de rejet»A la nouvelle Constitution, dont le plébiscite aura lieu le 26 avril.

(Avec des informations d’Europa Press)