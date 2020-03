Le service de site porno gratuit pendant le coronavirus fait craindre le trafic sexuel

LONDRES, 26 mars (Fondation Thomson .) – Les critiques de l’un des plus grands sites pornographiques du monde ont critiqué son offre de diffuser son service gratuitement, une décision qui, selon eux, vise à tirer parti de la crise des coronavirus et à faire taire les plaintes que les vidéos sur leur plateforme présentent des victimes de trafic sexuel.

Pornhub, une plate-forme de streaming de contenu sexuel, a été critiquée pour avoir prétendument omis de supprimer des images et des vidéos de viols et d’abus sexuels sur le site, ce qu’elle nie.

Une pétition en ligne pour fermer le site, qui a enregistré plus de 42 milliards de visites en 2019, a désormais recueilli plus d’un demi-million de signatures.

Après que les villes du monde entier ont été mises en quarantaine cette semaine pour arrêter la propagation du coronavirus, Pornhub a déclaré qu’il permettrait aux utilisateurs de visualiser son produit principal gratuitement pendant 30 jours, avec une augmentation du trafic de 11,6%. dans le monde entier depuis que la pandémie a confiné les gens chez eux.

“Pornhub (…) offrira Pornhub Premium à tout le monde dans le but d’encourager l’importance de rester à la maison et de pratiquer la distanciation sociale pendant la pandémie de COVID-19”, a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué.

Les données du site ont montré qu’un essai gratuit offert à l’Europe avant de devenir mondial cette semaine avait augmenté le trafic en Italie, le pays européen le plus touché par le coronavirus, de 57%, 38% en France et 61% en Espagne. .

Cependant, avec plus de clics, de nouvelles plaintes ont émergé au sujet de la plate-forme de partage de vidéos et se demandent si tout le contenu disponible en ligne est consensuel.

Pornhub, détenue par MindGeek, qui est basée au Luxembourg, nie les allégations de publication en connaissance de cause de tout contenu sexuellement abusif et rejette les appels à une réglementation plus stricte.

“Les mesures que nous prenons nous rendent beaucoup plus réglementés que toute autre grande plate-forme générée par les utilisateurs”, a déclaré un porte-parole de Pornhub. “Toute accusation selon laquelle nous ne prenons pas cela au sérieux est catégoriquement fausse.”

Pornhub a démenti “catégoriquement faux” toute suggestion qu’il existe des preuves de trafic sexuel sur le site.

Cependant, les critiques ont exprimé leur inquiétude que le site soit ouvert aux abus et à l’exploitation, et une augmentation du trafic pourrait l’exacerber.

“Ils gagnent beaucoup plus d’argent et obtiennent beaucoup plus de trafic”, a déclaré Laila Mickelwait, directrice de l’organisation religieuse anti-traite Exodus Cry, qui a publié la pétition visant à fermer Pornhub. “Il y aura plus d’exploitation, il y aura plus de demande, plus d’utilisateurs et plus de vidéos téléchargées sur le site.”

La plate-forme permet à toute personne possédant un compte de publier du contenu, qui est ensuite vérifié par des modérateurs humains et des technologies automatisées.

Les experts des droits des femmes ont exhorté les gouvernements à resserrer la réglementation pour lutter contre les abus en ligne et ont accusé Pornhub de ne pas avoir supprimé le contenu assez rapidement lorsqu’il est signalé.

“Par conséquent, il est important que les gouvernements appliquent des lois strictes qui imposent un devoir de diligence aux plateformes technologiques”, a déclaré Tsitsi Matekaire, qui dirige un programme pour mettre fin au trafic sexuel au sein du groupe de défense des droits des femmes Equality Now.

