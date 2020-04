Le service de streaming Quibi rapporte 1,7 million de téléchargements au cours de sa première semaine

LOS ANGELES, 13 avril (.) – Quelque 1,7 million de personnes ont téléchargé la nouvelle application de streaming de divertissement Quibi au cours de sa première semaine sur le marché, a déclaré lundi la directrice générale Meg Whitman à la télévision CNBC.

Offrant des films, des émissions de téléréalité et des nouvelles dans des épisodes de 10 minutes ou moins, Quibi est sorti le 6 avril aux États-Unis et au Canada avec un essai gratuit de 90 jours. Le service est un pari hollywoodien qui peut forger une autre catégorie dans le paysage de streaming vidéo bondé.

Les téléchargements initiaux ont dépassé les attentes de l’entreprise, a déclaré Whitman. Le service mobile uniquement avait été promu pour être vu lors de voyages, par exemple, ou lorsque vous faites la queue.

Les dirigeants de Quibi ont décidé de procéder au lancement, malgré le fait que des personnes aient été isolées chez elles pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus.

“Il s’avère que les gens ont des moments morts à la maison”, a déclaré Whitman. “Nous ne pensons pas que cela nous nuira”, a-t-il ajouté.

L’exécutif a également déclaré que 80% des personnes qui ont commencé à regarder une émission ont terminé le premier épisode.

Quibi présente une longue liste de talents comme LeBron James, Liam Hemsworth, Chance the Rapper et Reese Witherspoon. Il a été fondé par Jeffrey Katzenberg et est soutenu par 1,8 milliard de dollars des studios hollywoodiens et d’autres investisseurs.

Après l’essai gratuit, le service coûtera 5 $ par mois avec des annonces et 8 $ par mois sans elles. Certains clients T-Mobile peuvent l’avoir gratuitement pendant un an.

Certains utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir regarder la programmation Quibi sur leurs téléviseurs. Whitman a déclaré que l’équipe d’ingénierie du service développait une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de diffuser l’application depuis leurs téléphones vers leurs téléviseurs.

