Le shérif de San Diego partagera des informations avec ICE

SAN DIEGO (AP) – Le département du shérif du comté de San Diego partagera les dossiers des personnes détenues au criminel avec les autorités de l’immigration, devenant ainsi la première police locale dans cinq États à répondre à une demande d’informations inhabituelle, ont déclaré les autorités. le vendredi.

Ces dernières semaines, le Service de l’immigration et des douanes (ICE) a délivré des «assignations administratives» _ signées par un agent d’immigration plutôt que par un juge _ aux agences de sécurité d’État et locales du Colorado , Connecticut, New York, Oregon et Californie.

L’annonce du shérif, Bill Gore, dans un communiqué jeudi est survenue moins d’une semaine après la délivrance des assignations à comparaître, qui sont les seules à ce jour en Californie. Le département est le premier des cinq États à se conformer à cette demande, a déclaré la porte-parole de l’ICE, Lauren Mack.

Les demandes d’informations sont l’une des dernières mesures de Donald Trump contre ce qu’il considère comme des juridictions “sanctuaires”, qui adoptent des lois et des politiques pour limiter la coopération avec les autorités de l’immigration.

“Bien que le département du shérif n’applique pas les lois sur l’immigration, nous sommes tenus de nous conformer aux citations à comparaître délivrées légalement”, indique le communiqué du département.

La police a expliqué que la loi de l’État qui limite considérablement la coopération avec les autorités d’immigration ne traite pas explicitement des citations. Les précédentes demandes d’informations étaient volontaires, a-t-il ajouté.

“Une citation fédérale crée une obligation légale et n’est pas une” coopération “”, indique la note.

Monika Langarica, avocate de l’Union des libertés civiles des États-Unis (ACLU) à San Diego et dans les comtés impériaux, a déclaré que la loi de l’État mentionnée par le service de police, la California Securities Act, interdit clairement le partage d’informations personnelles qui ne sont pas publiques. avec l’ICE. Le ministère devrait exiger des assignations à comparaître délivrées par un tribunal, a-t-il ajouté.

“La délivrance de citations à comparaître contre l’ICE et la possible conformité avec le bureau du shérif mettent en danger la sécurité publique et la confiance de la communauté”, a déclaré l’avocat.

Le bureau du procureur général de Californie, le démocrate Xavier Becerra, a refusé de commenter.

Gore est un républicain élu à un poste qui n’est pas officiellement partisan, qui dans le passé a été directeur du bureau du FBI à San Diego. Il n’est pas connu pour avoir maintenu une position radicale sur l’immigration.

Robert Brewer, un procureur de San Diego, a expliqué que le ministère avait rencontré deux assignations à comparaître cette semaine. Il y en a deux autres pour le prochain.

L’ICE a délivré sa dernière série de citations à comparaître vendredi à plusieurs agences de l’Oregon: la police d’État, le département de police de Hillsboro et les bureaux du shérif dans les comtés de Wasco et de Clackamas.