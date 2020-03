Le simple “méchant” de Billie Eilish en tête de la liste mondiale 2019

LONDRES, 10 mars (.) – Le single “bad guy” de Billie Eilish, une chanson qui se moque des perceptions déformées, a été nommé le meilleur thème du monde de 2019 par l’industrie du disque.

“bad guy”, le cinquième single du premier album de la chanteuse américaine de 18 ans, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, était un hit mondial et la chanson la plus écoutée de l’année.

Sur le sujet, Eilish chante dans le chœur, portant parfois un tuba et un masque et parfois étalant du sang de son nez sur son visage.

Dans sa vidéo officielle “bad guy”, qui a vu 809 millions de téléspectateurs sur YouTube, la chanson finit par être assise en tailleur sur un homme qui fait des pompes.

L’IFPI, qui représente l’industrie du disque, a déclaré que la piste se classait au premier rang de sa liste de singles numériques, avec 19,5 millions d’équivalents de piste, devant “Old Town Road” de Lil Nas X en deuxième place avec 18,4 millions.

Le mois dernier, il a été annoncé qu’Eilish chantera le thème principal du dernier film de James Bond “No Time to Die”.

“Billie Eilish a conquis le monde avec sa voix incroyable et son son stimulant”, a déclaré la présidente exécutive de l’IFPI, Frances Moore.

“Elle est également une artiste qui aborde des questions telles que la santé mentale dans ses paroles, qui résonnent clairement avec ses fans du monde entier”, a-t-il ajouté.

