Le Sinn Fein demande à entrer au gouvernement après avoir été le parti le plus voté

Par Padraic Halpin et Graham Fahy

DUBLIN / CORK, Irlana, 9 février (.) – Les nationalistes irlandais du parti Sinn Fein ont exigé dimanche de faire partie du prochain gouvernement irlandais après que le parti de gauche a été le plus voté lors d’une élection que le chef Mary Lou McDonald a décrite comme une “révolution” aux urnes.

L’ancienne aile politique de l’armée républicaine irlandaise (IRA), devenue le principal parti de gauche, a obtenu 24,5% des voix, soit près du double de son résultat par rapport aux élections de 2016.

Cela le place devant le parti de centre-droit Fianna Fail, avec 22,2%, et le parti Fine Gael du Premier ministre Leo Varadkar, avec 20,9%, lors d’élections qui, pour les analystes, signifient un changement sismique qui secoue le centenaire bipartisan du centre-droit irlandais.

“Je pense qu’il est juste de dire que cette élection a été historique. C’est une sorte de révolution aux urnes”, a déclaré McDonald aux journalistes après avoir été applaudi à son arrivée au dépouillement.

Cependant, le Sinn Fein aurait obtenu moins de sièges qu’au moins un de ses deux rivaux, il est donc peu probable qu’il soit plus qu’un partenaire mineur dans l’exécutif.

Les résultats définitifs ne seront connus que lundi ou plus tard. En 2016, les parties ont mis 10 semaines pour former le gouvernement.

Le but ultime du Sinn Fein est la réunification de l’Irlande avec l’Irlande du Nord, territoire britannique, et a déclaré qu’une condition pour toute coalition est la préparation immédiate d’un référendum convoqué par Londres dans les cinq ans.

McDonald a déclaré que le Sinn Fein parlerait à toutes les parties de la formation du gouvernement et que d’autres devraient accepter leur responsabilité de faire de même.

Fine Gael et Fianna Fail, qui ont dirigé tous les gouvernements depuis la fondation de l’État en 1922, ont exclu une coalition avec le Sinn Fein avant les élections.

(Informations de Padraic Halpin et Graham Fahy; informations supplémentaires et écrites par Conor Humphries; éditées par Ros Russell et Peter Cooney, traduites par Michael Susin dans l’écriture de Gdansk)