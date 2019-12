Le soir de Noël, le pape invite à aimer son voisin pour changer le monde

Le pape François a défendu ce mardi lors de la messe de Noël l'amour "inconditionnel" et "libre" pour les autres, même face aux pires comportements comme condition essentielle pour changer le monde et parvenir à la paix.

"Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer chaque homme, même le pire", a déclaré le pape argentin devant les milliers de fidèles réunis dans la basilique Saint-Pierre pour la messe de Gallo commémorant la naissance de Jésus.

"Son amour est inconditionnel" même si "vous avez des idées fausses et que vous vous êtes fait siennes", a expliqué le pape. "Même dans nos péchés, il continue de nous aimer. Son amour ne change pas, il n'est pas pointilleux; il est fidèle, il est patient", a-t-il insisté.

La messe de nuit de Noël commémore la naissance de Jésus à Bethléem selon la tradition chrétienne.

Bien qu'aucun texte du Nouveau Testament n'indique le jour et l'heure de naissance, sa commémoration du 25 décembre a été choisie au IVe siècle, ce qui a permis à la circoncision de Jésus de coïncider avec le 1er janvier.

De la Cité du Vatican, Francisco a également demandé aux catholiques de suivre son exemple et de ne pas oublier le sentiment de "gratitude", "savoir remercier", car "c'est la meilleure façon de changer le monde".

En territoire palestinien, des chrétiens du monde entier se sont réunis mardi dans l'église de la Nativité de Bethléem, où Jésus est né selon la tradition chrétienne, pour commencer les célébrations de Noël.

Dans une ambiance calme et festive, Palestiniens et étrangers ont d'abord assisté à un défilé de boy-scouts palestiniens sur la place Manger, devant la basilique au centre de cette petite ville, située en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans

Venant d'Italie, des États-Unis, de Tanzanie et de nombreux autres pays, les fidèles ont attendu patiemment d'entrer dans l'église pour visiter la grotte où Jésus est né selon la tradition. Ola, du Nigéria, s'est déclaré heureux d'être dans la ville sainte un jour "si spécial".

Des chants chantaient en arabe tout au long de la journée. Les boy-scouts palestiniens ont défilé, et à 17h00 (15h00 GMT) les portes de la basilique ont été fermées.

Andrea, une portugaise et deux amies hongroises, a regardé ses photos prises à l'intérieur. "Nous attendons deux heures pendant une minute à l'intérieur, c'est frustrant!", A déploré Andrea.

La grotte où l'on croit que Jésus est né est accessible par un escalier étroit, situé derrière l'autel de l'église.

– Problèmes et espoirs –

Avant l'épinette de 15 mètres de haut qui domine la place, une vingtaine de Néo-Zélandais ont chanté vigoureusement et dans des chants de choeur, attirant plusieurs regards et sourires de curieux et d'autres pèlerins.

Pierbattista Pizzaballa, administrateur apostolique du Patriarcat latin de Jérusalem, est arrivé en fin de matinée à Bethléem.

"Nous voyons de nombreux problèmes économiques, un taux de chômage élevé et d'autres problèmes … mais Noël est pour nous le moment où nous célébrons l'espoir", a déclaré Pizzaballa en entrant dans la ville.

"A Noël, le monde entier nous regarde, regarde Bethléem", a-t-il dit.

Cette année, les fidèles ont également pu contempler une petite relique qui vient de rentrer à Bethléem du Vatican: un fragment de ce que l'on croit être la crèche de Jésus qui n'était pas en Terre Sainte depuis plus de 1300 ans.

"C'est important car il fait partie de la structure en bois de la crèche d'origine à Bethléem. Cette structure en bois a quitté la Terre Sainte vers 640", selon le Custode de Terre Sainte, Francesco Patton.

Lorsque la note est tombée, la région a littéralement bouilli de visiteurs. "La basilique (de la Nativité) est formidable et fait de tout ce que nous avons appris avec la Bible quelque chose de réel", a déclaré une Américaine qui s'est identifiée comme étant simplement Laneda.

"Tout est chargé de sens ici", a-t-il ajouté.

– Peu de chrétiens à Gaza –

À Bethléem, il y a des milliers d'étrangers mais peu de chrétiens dans la bande de Gaza, car Israël a accordé peu de permis de voyage.

Tout Palestinien qui souhaite quitter Gaza pour la Cisjordanie, les deux territoires palestiniens, doit traverser Israël et obtenir un permis préalablement délivré par les autorités israéliennes.

Selon Wadi Abu Nasar, porte-parole des Églises de Terre Sainte, environ 300 personnes ont été autorisées à quitter la bande de Gaza pour l'occasion, sur un total de 950 personnes.

Mais Noël, dit ce chrétien, doit rester un moment d'espérance. "La Terre Sainte n'est pas seulement le lieu de naissance et de crucifixion (de Jésus), c'est aussi le lieu de résurrection", a-t-il déclaré à l'..

La fête de Noël a souvent été assombrie à Bethléem en raison du conflit israélo-palestinien.

En 2017, la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a provoqué des manifestations presque quotidiennes dans les Territoires palestiniens et également à Bethléem, une ville traditionnellement liée à Jérusalem, située à seulement 10 km, mais séparée d'elle par un mur construit par Israël 15. années

En 2015, une vague de violence anti-israélienne a modifié la saison des fêtes. En trois mois, 150 personnes, pour la plupart des Palestiniens, sont mortes en Israël et dans les territoires.

En 2019, Bethléem reçoit un nombre important de touristes en raison du calme actuel relatif. Le ministre palestinien du Tourisme, Rula Mayaa, a déclaré ces jours-ci que 3,5 millions de personnes ont visité la ville au cours de cette année.

Pendant ce temps, dans son message traditionnel pour Noël, la reine Elizabeth II a reconnu que l'année 2019 "pourrait sembler assez émue", en faisant apparemment référence aux marches et contre-marches du Brexit et aux scandales impliquant des membres de la famille royale.

cgo / mib / vl / bl / zm / lb-jz / age / eb / ahg