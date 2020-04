Le sommet climatique de Glasgow reporté à 2021 en raison d’une pandémie

Par Kate Abnett et Matthew Green

LONDRES, 1er avril (.) – Un sommet sur le climat qui devrait se tenir à Glasgow en novembre a été reporté à 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus, a-t-on appris mercredi, ajoutant aux incertitudes des discussions sur le réchauffement climatique.

Alors que le monde se dirige vers une augmentation catastrophique de la température, le sommet de deux semaines était censé alimenter un engagement international renouvelé pour un accord négocié à Paris en 2015 visant à stabiliser le climat de la Terre.

Mais au milieu des tentatives de contenir la pandémie de coronavirus, qui a paralysé de nombreux secteurs de l’économie mondiale, les organisateurs ont décidé de retarder le sommet pour donner aux gouvernements plus de temps pour se préparer.

La ministre finlandaise de l’Environnement, Krista Mikkonen, a déclaré que le sommet sur le climat et une réunion distincte sur la préservation des espèces menacées, qui se tiendra à Kunming, en Chine, en octobre, se tiendront l’année prochaine.

“La COP26 à Glasgow se déplacera de novembre à l’année prochaine en raison de la situation mondiale des coronavirus”, a déclaré Mikkonen dans un communiqué, citant des responsables climatiques de l’ONU.

Certains investisseurs, diplomates et militants ont salué le report, affirmant qu’il pourrait donner aux gouvernements le temps d’obtenir de meilleurs résultats que ce qui est actuellement possible dans le contexte d’une pandémie mondiale et avec des marchés financiers dans un état d’agitation constante.

