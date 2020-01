Le soutien de l’opposition à la renégociation de la dette a dissipé les craintes d’un défaut de paiement à Buenos Aires et a réduit le dollar et le risque pays

48 heures après la décision clé du Axel Kicillof quant à savoir si BP21 paie ou non – très peu pensent qu’elle obtiendra le soutien de la masse critique de 75% des créanciers pour reporter le paiement au mois de mai – le marché attend calmement la décision.

Ce n’est pas un vote de confiance envers le gouverneur de la province de Buenos Aires, mais, de nos jours, les parités de toutes les obligations de dette ont été ajustées à la baisse pour couvrir un défaut probable. Ce n’est pas par hasard que le risque pays en janvier a augmenté de 300 points de base. Ce scénario s’est produit parce que les obligations de dette ont connu une forte baisse de leurs parités en dollars.

Maintenant, ces valeurs sont ajustées. Il y a eu une légère reprise des obligations en dollars. Le plus court, le Bonar 2020 et le 2024 ont connu des hausses proches de 2%, mais le titre le plus influent de l’indicateur embi + de JP Morgan, le Dollar Discount with New York, a augmenté de 2,62% et a rendu le pays risqué Il abaissera 59 unités à 2 040 points de base.

Le projet de loi sur la renégociation de la dette, qui avait une demi-sanction sur les députés, a eu une influence sur le marché car il a aliéné les craintes que Kicillof ne snobe l’opposition et ne fasse défaut. Les changements dans la loi incluaient les négociations des provinces.

Mais la réalité indique que, au-delà de la loi, Le rythme des restructurations marquera la volonté des créanciers. L’Argentine est trop vulnérable pour imposer des clauses douloureuses. Un gouvernement qui commence son mandat n’est pas en mesure de devenir inflexible car la gestion doit durer quatre ans et ne peut être conditionnée à un défaut qui pourrait avoir un coût plus élevé que les précédents.

C’est plus, le fait que les États-Unis lors de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi n’aient pas abaissé les taux d’intérêt était un facteur négatif pour l’Argentine parce que moins les obligations étrangères ont de rendement, plus le désir des créanciers de convenir avec le pays d’avoir un bon taux de rendement est élevé, même s’ils acceptent une réduction du montant de la dette et une baisse des taux. Les titres argentins, avec un plan de paiement cohérent, pourraient être plus attractifs s’ils avaient baissé au taux américain.

Là où l’attitude conservatrice du marché a été démontrée, c’était en Bourse. Là, ils n’ont pris aucun risque et après la hausse de la veille, qui a interrompu plusieurs victimes, les journaux ont de nouveau chuté.

Le S&P Merval, premier indice boursier, a perdu 1,20% avec quelques entreprises pour 655 millions de dollars.

Aluar, qui avait récupéré une partie de ses chutes la veille parce qu’il était exonéré de taxes pour exporter de l’aluminium aux États-Unis, a perdu 4,47%. Ternium, qui a connu la même situation qu’Aluar, a perdu 3,53%. L’autre grand perdant a été Pampa Energía (-3%).

Les ADR argentins – certificats de propriété d’actions cotées à Wall Street en dollars – avaient une roue négative où Loma Negra menait les pertes avec une baisse de 4,02%, suivi de Central Puerto avec 3,32%.

Le dollar officiel est resté presque immuable, avec peu d’achats auprès de la Banque centrale pour maintenir le prix qui a clôturé 6 cents à 60,24 $. Les entreprises de cet endroit étaient rares, à peine 249 millions de dollars, dont la centrale a acheté un peu plus de 40 millions.

Dans les banques et les bureaux de change, il a perdu 8 cents et clôturé à 62,97 $, ce qui a provoqué la baisse du dollar de solidarité, une valeur que peu de gens suivent car ils essaient de ne pas utiliser la carte à l’étranger lorsqu’ils sont sur la place marginale, ils reçoivent le dollar 79 $ contre 81,90 $ ou plus dans les banques en bourse.

Les dollars alternatifs ont apporté un soulagement et ont fait des victimes intéressantes. Le règlement en espèces a clôturé à 84,11 $ et le dollar MEP ou la Bourse, à 82,22 $. La baisse des deux devises a été de 0,60%.

Les réserves ont connu leur quatrième perte consécutive. Ils ont chuté de 39 millions à USD 45 062 millions.

La veillée se poursuivra 48 heures. C’est le temps du rabais. Un défaut de paiement de la province de Buenos Aires, après le soutien de l’opposition à la loi de restructuration, semble être plus loin qu’au début de la semaine et cela s’est reflété dans la seconde moitié du marché à terme – malgré les limites de négocier – où les prix des différentes fins de mois ont commencé à baisser après le démarrage de la roue montante.