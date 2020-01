Le S&P 500 clôt sa pire journée depuis octobre face à la peur croissante des coronavirus

24 janvier (.) – Wall Street a chuté vendredi au milieu d’une grande liquidation, alors que les investisseurs se sont départis des actions en raison des inquiétudes croissantes concernant l’étendue de l’épidémie de coronavirus, qui a scellé la pire semaine pour le S&P 500 dans six mois

* Les trois principaux indices boursiers des États-Unis ont chuté au cours de la session, le S&P 500 enregistrant sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage en plus de trois mois après que les Centers for Disease Control and Prevention ont confirmé le deuxième cas de virus sur le terrain. Américain

* Le S&P 500 et le Dow Jones ont conclu leur pire semaine depuis août, tandis que le Nasdaq a mis fin à une séquence de victoires de six semaines.

* Les acteurs du marché sont attentifs aux événements liés au coronavirus, que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré comme une urgence en Chine, mais pas dans le monde.

* “Les marchés détestent l’incertitude et le virus suffit à injecter des doutes sur les marchés”, a déclaré David Carter, directeur des investissements chez Lenox Wealth Advisors à New York.

* Le Dow Jones Industrial Average a reculé de 170,36 points, ou 0,58%, à 28 989,73 unités; tandis que le S&P 500 perdait 30,09 points, soit 0,90%, à 3 295,45 unités. Le Nasdaq Composite, quant à lui, a perdu 87,57 points, ou 0,93%, à 9 314,91 unités.

* Sur les 11 principaux secteurs du S&P 500, tous sauf les services publics ont terminé la session en chiffres rouges.

(Rapport de Sruthi Shankar à Bengaluru: édité en espagnol par Rodrigo Charme)