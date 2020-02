Le S&P 500 et le Nasdaq clôturent à nouveau à des niveaux record

11 février (.) – Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé mardi à des niveaux record pour la deuxième session consécutive, après que des responsables chinois ont déclaré que l’épidémie mortelle de coronavirus pourrait être contenue en avril.

* Cependant, le Dow Jones a fermé stable et le S&P 500 et le Nasdaq ont réduit leurs bénéfices après que la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a ordonné aux grandes entreprises technologiques de fournir des informations sur les fusions qui sont trop petites. à signaler aux autorités de réglementation antitrust.

* Microsoft Corp a été la plus lourde charge pour les trois principaux indices boursiers des États-Unis à la suite de la demande de la FTC, qui a également demandé des données à Alphabet Inc, Amazon.com, Apple Inc et Facebook Inc.

* L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrit le coronavirus apparu en Chine comme «l’ennemi public numéro un». Mais le principal conseiller médical du géant asiatique sur l’épidémie a déclaré que la crise pourrait prendre fin en avril, apaisant l’inquiétude face à l’épidémie rapide. * Les acteurs du marché ont également analysé les propos du président de la Réserve fédérale des États-Unis, Jerome Powell, qui était assez optimiste quant aux perspectives de la plus grande économie du monde dans des commentaires formulés mardi devant le Congrès.

* Le Dow Jones Industrial Average a clôturé stable, le S&P 500 a gagné 5,66 points, soit 0,17%, à 3,357,75 et le Nasdaq Composite a ajouté 10,55 points, ou 0,11%, à 9 638,94 unités.

(Rapport de Medha Singh à Bengaluru; édité en espagnol par Rodrigo Charme)