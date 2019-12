Le spectacle de Noël de la NBA arrive

Le joueur le plus utile de la saison dernière sera en action, tout comme les champions actuels.

Le 65e jour de la saison et après 454 matchs – plus d'un tiers du calendrier – qui sont déjà dans les livres d'histoire, le départ officieux de la NBA arrivera mercredi. Les cinq matchs joués chaque année le jour de Noël attirent généralement les fans occasionnels de basket-ball.

"Ce sera incroyable", a déclaré le joueur de base de Toronto Kyle Lowry, qui fera ses débuts lors d'un rassemblement de Noël. «Ce sera très bien. Je l'ai toujours vu depuis qu'il était enfant. Ce sera incroyable de se tenir sur le terrain à Noël, d'avoir ma famille et mes amis là-bas, et le monde nous voir. »

La bonne nouvelle pour le public: quatre des cinq meilleures équipes de la Conférence Est affronteront ce jour-là. La mauvaise nouvelle: les deux pires équipes loin de la Conférence de l'Ouest joueront également. Mais le premier Noël de LeBron James et Anthony Davis en tant que partenaires des Los Angeles Lakers – face à leur rival de la ville, les Clippers – sera attrayant pour beaucoup.

"C'est le jour de Noël", a reconnu l'entraîneur des Lakers, Frank Vogel. «J'espère que tout le monde passe de bonnes vacances et s'amuse en famille, mais pour nous, c'est le prochain adversaire. Nous devons gagner. "

Lors des autres rencontres de la journée, Boston visite Toronto, lors du premier duel de Noël qui aura lieu au Canada. Plus tard, Milwaukee visite Philadelphie et Houston à Golden State.

La Nouvelle-Orléans et Denver, dirigées par Nikola Jokic et ayant le meilleur départ de l'histoire de la franchise 20-8, seront responsables de la clôture de la journée.

"Ils vous disent toujours que les meilleures équipes jouent à Noël, les joueurs All-Star jouent des duels de Noël avec le monde qui regarde les matchs", a déclaré le joueur de Milwaukee Giannis Antetokounmpo, le joueur le plus utile en titre qui a maintenant de meilleurs chiffres que l'année dernière.

Il y a la possibilité que ce soient des duels de début de saison. Il n'est pas difficile de penser que les Raptors and Celtics ou les 76ers and Bucks se retrouvent dans une série au meilleur de sept en avril ou mai. Il en va de même pour les équipes de Los Angeles, où les Clippers et les Lakers pourraient être les meilleurs en Occident.

Les Clippers ont un dossier de 10-3 dans les rencontres où Kawhi Leonard et Paul George commencent. Davis et James forment l'un des deux duos avec une moyenne de 25 points par match. Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins du Minnesota sont l'autre paire.

La paire de James et Davis a eu des moments spectaculaires. S'il y avait le moindre doute que les deux superstars pouvaient travailler ensemble, c'était déjà résolu.

Cependant, Noël a été le point où la saison des Lakers a commencé à s'effondrer il y a un an, alors qu'ils étaient quatrièmes dans l'Ouest. LeBron a été blessé le 25 décembre et Los Angeles était hors des séries éliminatoires.

Golden State est en proie à des blessures. La Nouvelle-Orléans a été choisie pour participer aux vacances pour avoir le premier choix du repêchage, Zion Williamson, qui n'apparaît toujours pas dans un duel en séries éliminatoires – sa ligue d'été a été raccourcie par une blessure.

Et Toronto manque de plusieurs de ses meilleurs joueurs, dont Pascal Siakam et Marc Gasol.

Mais les Raptors ont attendu longtemps pour faire partie du programme de Noël. Mercredi marquera sa première apparition à cette date depuis 2001.

"Ce sera intéressant", a déclaré l'entraîneur Nick Nurse. «Je souhaite avoir plus de nos titres, mais nous devons jouer le jeu quoi qu'il arrive. On verra. Je pense que ce sera amusant. J'ai reçu de nombreux messages de chez moi. Tout le monde nous verra. »