Le SRAS et le nouveau coronavirus utilisent le même verrou pour pénétrer dans les cellules

Le nombre de roman 2019

les cas de coronavirus – plus de 17 000 au 3 février – ont déjà éclipsé les quelque 8 000 cas signalés pour le SRAS de 2003

épidémie de coronavirus. Mais les scientifiques trouvent encore des similitudes entre les

deux virus.

Des analyses de cellules vivantes montrent que le nouveau virus, appelé 2019-nCoV, utilise le même verrou cellulaire pour pénétrer dans les cellules que le SRAS, rapportent les chercheurs le 3 février dans Nature.

Rapports antérieurs selon lesquels

nouveau virus repose sur ce verrou – connu sous le nom d’enzyme de conversion de l’angiotensine II, ou ACE2

– pour pénétrer et infecter les cellules étaient basées sur des comparaisons entre les

plans de 2019-nCoV et du virus responsable du SRAS, ou aiguë aiguë

syndrome respiratoire. La nouvelle constatation fournit cependant des preuves directes

cellules vivantes que le nCoV 2019 attache à ACE2 pour y accéder, essentiellement

le verrou cellulaire avec une protéine épineuse à la surface du virus.

Zheng-Li Shi, un

virologue à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine, et ses collègues

analysé des échantillons du nouveau virus de sept patients qui avaient été admis dans un

l’hôpital fin décembre. Les chercheurs ont isolé le virus d’un patient et

utilisé pour infecter des cellules cultivées en laboratoire. Quand les cellules avaient la protéine ACE2

à leur surface, le virus a pu s’introduire en eux. Le virus pourrait utiliser

Protéines ACE2 de l’homme pour entrer dans les cellules, ainsi que les cellules humaines avec ACE2

protéines de chauves-souris, civettes et porcs en fer à cheval chinois.

Les chercheurs savent maintenant

que les personnes infectées par 2019-nCoV peuvent transmettre le virus à d’autres même lorsqu’elles ne présentent aucun symptôme (SN:

1/31/20). Ceci est courant pour les virus tels que la grippe, qui se lient à

acide sialique – une molécule souvent trouvée

dans les voies respiratoires supérieures. Mais l’ACE2 se trouve plus profondément dans les poumons, donc on ne sait pas comment

ceux qui ne présentent aucun symptôme propagent le virus.

Shi et son équipe ont également découvert que la protéine épineuse

2019-nCoV utilise pour se fixer à ACE2 a quelques pièces supplémentaires par rapport à son

homologue du virus du SRAS. Il est possible que le nouveau virus ait le

la capacité de se lier aux protéines d’acide sialique ainsi, les chercheurs ont écrit,

bien que cette idée nécessite des tests supplémentaires.

De plus, le nouveau

coronavirus a probablement fait ses débuts chez les chauves-souris, les chercheurs rapportent, encore une autre

similitude avec le SRAS. Comparaison des échantillons de virus des patients avec d’autres échantillons connus

types de coronavirus ont montré que le 2019-nCoV est étroitement lié à un

coronavirus trouvé chez les chauves-souris, ce qui suggère qu’ils sont probablement la source d’origine de

le virus.