Le stress du bruit sous-marin interfère avec le camouflage du crabe

Les grands navires océaniques comme les pétroliers et les navires de croisière produisent du bruit qui parcourt de longues distances sous l’eau. Cette pollution audio peut perturber les sons que les mammifères marins, les poissons et les autres animaux utilisent pour communiquer.

“Quand il y a beaucoup de bruit provenant du trafic maritime, il masque essentiellement ces sons afin qu’ils ne puissent tout simplement pas s’entendre.”

Emily Carter, écologiste sensorielle à l’Université d’Exeter. Elle se demande si le bruit des navires pourrait également nuire aux animaux qui ne dépendent pas du son pour la communication. Par exemple, les jeunes crabes de rivage qui utilisent le camouflage pour se cacher des prédateurs.

“Ainsi, ils peuvent en fait changer leur couleur pour correspondre à ce sur quoi ils sont assis, essentiellement pour rendre plus difficile pour les prédateurs de les trouver.”

Carter soupçonne que le stress dû au bruit des navires pourrait entraver le processus de changement de couleur. Pour le savoir, elle et ses collègues ont ramassé des crabes de rivage juvéniles avec des coquilles sombres et les ont ramenés au laboratoire. Ils ont placé les crabes dans des réservoirs remplis de gravier blanc. Un haut-parleur sous-marin dans chaque réservoir jouait des sons naturels calmes à tout moment. Un groupe de crabes a également entendu des bruits naturels forts toutes les heures. Mais un autre groupe a été soumis à des enregistrements horaires de gros navires.

Carter dit que les oiseaux de rivage – qui mangent les crabes – peuvent voir la lumière UV, elle a donc utilisé la photographie ultraviolette pour déterminer dans quelle mesure les crabes se sont bien intégrés dans leur nouvel habitat au fil du temps. “À travers les yeux d’un oiseau de rivage – donc du point de vue d’un oiseau – étaient-ils camouflés, ne l’étaient-ils pas, à quel point seraient-ils évidents?”

Après huit semaines, les crabes qui n’entendaient que des sons naturels étaient devenus beaucoup plus légers et étaient bien camouflés. «Mais ceux qui ont été exposés au bruit du navire n’ont pas autant changé de couleur, et par conséquent, ils n’étaient pas aussi camouflés à la fin de l’expérience. Ils seraient donc beaucoup plus visibles pour un prédateur. »

De plus, dans une autre expérience, les crabes n’ont pas réussi à fuir lorsqu’ils ont entendu le bruit des navires lors d’une simulation d’attaque de prédateurs. «Soit ils n’ont pas répondu du tout, soit ils ont répondu, mais ils ont été beaucoup, beaucoup plus lents à le faire. Donc, dans un environnement réel, ils auraient été capturés beaucoup plus facilement.“

Carter dit que le stress causé par le bruit des navires peut interférer avec les hormones qui régulent le changement de couleur chez les crabes, ou saper l’énergie nécessaire pour effectuer le changement efficacement. L’étude est dans la revue Current Biology [Emily E. Carter et al., Ship noise inhibits colour change, camouflage, and anti-predator behaviour in shore crabs]

La recherche met non seulement en lumière les conséquences imprévues de la pollution sonore, mais rappelle que trop de stress n’est pas seulement mauvais pour les gens – il peut également être mortel pour la faune qui a besoin de paix et de tranquillité.

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)