Le successeur du maire de Polop (Alicante) abattu | La politique

Juan Cano, successeur du maire de Polop (Alicante) abattu en 2007, Alejandro Ponsoda (PP), a été acquitté du crime, dans lequel les six autres accusés ont également été disculpés, selon le verdict que vient de rendre le jury populaire qui a poursuivi les faits.

Les six hommes et trois femmes du jury populaire ont jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour appliquer le crime de meurtre au conseiller municipal de l’époque et plus tard au maire (Cano) et aux six autres accusés, à la fois procureurs et procureurs privés. 25 à 27 ans de prison ont été demandés.