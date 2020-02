Le sud-coréen Bong Joon Ho remporte l’Oscar du meilleur réalisateur pour “Parasite”

LOS ANGELES, 10 février (.) – Le sud-coréen Bong Joon Ho a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur pour la satire sociale “Parasite” dimanche, devenant ainsi la première personne dans un pays asiatique à recevoir le prix.

Bong, 50 ans, a vaincu des vétérans d’Hollywood comme Martin Scorsese et Quentin Tarantino pour son film coréen sur le choc violent des classes dans la ville contemporaine de Séoul.

Le réalisateur est connu pour aborder les problèmes sociaux dans les comédies et les thrillers. Ses films incluent “Okja”, “Snowpiercer” et “Memories of Murder”.

