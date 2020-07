Le Suédois Borg renouvelle pour une saison avec Coosur Betis

Annonces :

Le gardien international suédois Tobias Borg continuera la saison prochaine au Coosur Real Betis après avoir renouvelé son contrat avec l’entité verte et blanche pour un an, qu’il est arrivé en 2018 d’Iberostar Tenerife, a annoncé lundi le club de Séville.

Jusqu’à la suspension de la Ligue Endesa en raison de la pandémie de Covid-19, Borg, âgé de 26 ans et mesurant 1,84 mètre, avait participé aux vingt-trois matches disputés par Coosur Betis, avec une moyenne de 5,7 points, 2,3 rebonds et 1.3 aide en un peu plus de 18 minutes sur le terrain par match.