le sujet a poignardé plusieurs personnes avant d’être tué

La page

1 sur 3

Attaque terroriste à Londres: la police métropolitaine a rapporté dimanche qu’elle avait tiré sur un homme en raison d’un “incident lié au terrorisme”. L’individu a poignardé “un certain nombre de personnes” dans le quartier de Streatham à Londres, a indiqué l’agence. “Les circonstances font l’objet d’une enquête. ; l’incident a été décrit comme étant lié au terrorisme », a tweeté la police.

La police métropolitaine de Londres a rapporté dimanche qu’elle avait tiré sur un homme sur la base d’un “incident lié au terrorisme”.

L’individu a poignardé “un certain nombre de personnes” dans le quartier de Streatham à Londres, a indiqué l’agence.

«Les circonstances font l’objet d’une enquête; l’incident a été décrit comme étant lié au terrorisme », a tweeté la police.

La BBC a rapporté que des témoins ont déclaré avoir entendu des coups de feu dimanche vers 14 heures, heure locale.

Attentat à Londres le 29 novembre

Le pont de Londres a été fermé après que la police a répondu aux informations faisant état de coups de feu dans la région le 29 novembre.

Boris Johnson, Premier ministre britannique, a qualifié “d’attaque terroriste” l’incident qui a été enregistré dans l’un des quartiers les plus fréquentés de la ville, a fait savoir La Vanguardia.

De son côté, la police a signalé que l’agresseur a fait au moins 5 blessés.

Ils ont également précisé que l’homme portait un couteau avant d’être tué par les agents. Un passant a aidé à neutraliser le suspect.

Lors d’enquêtes ultérieures, ils ont découvert que le sujet avait un faux engin explosif attaché au corps. Ils n’ont pas encore confirmé leur identité.

La situation a provoqué la panique parmi les gens. Des témoins ont rapporté que jusqu’à 10 coups de feu avaient été entendus, a rapporté Mirror.

Les médias locaux et les utilisateurs des médias sociaux ont signalé que les policiers sont autour du pont armés et les sirènes allumées.

Certaines personnes sur les lieux ont pu s’inscrire avec leur téléphone au moment où la police soumet le suspect.

Un rapport de police tire sur Londres

La London Metropolitan Police a continué à informer sur la situation sur le London Bridge via son compte Twitter.

Ainsi, ils ont expliqué qu’ils sont venus à un appel d’urgence et qu’au milieu de la situation plusieurs personnes ont été blessées.

Ils avaient précédemment déclaré avoir arrêté un suspect, mais dans la dernière partie, ils ont indiqué que le sujet avait été abattu par la police.

Les autorités ont également indiqué qu’il existe de nombreuses versions qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, mais qu’elles donneront une version plus claire des faits lorsqu’elles auront vérifié toutes les informations.

Ils ont remarqué que le pont restait fermé. La gare à proximité, London Bridge, ne fonctionne pas non plus pour le public.

Autorités en état d’alerte

Le Premier ministre a déclaré sur son compte Twitter qu’il était au courant de la situation et a remercié la police pour sa performance. “Ils me tiennent informé de l’incident de London Bridge et je tiens à remercier la police et tous les services d’urgence pour leur réponse immédiate”, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson.

Classé comme: attaque terroriste de Londres