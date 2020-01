Le sultan d’Oman est décédé après près d’un demi-siècle de règne

Le sultan Qaboos bin Said, qui exerçait le pouvoir d’Oman depuis 1970, est décédé vendredi soir à 79 ans, a rapporté samedi l’agence de presse officielle de ce pays.

“Avec tristesse … la cour du sultanat est en deuil … notre sultan Qabus bin Said … a été appelé par Dieu ce vendredi”, a indiqué l’agence.

Qaboos Il était le monarque arabe avec plus de temps au pouvoir, et cette année, il tournerait un demi-siècle sur le trône omanais.

En 2019, le sultan avait été hospitalisé à plusieurs reprises en Allemagne, et le 31 décembre, le palais royal avait signalé que l’état de santé de Qaboos était “stable” mais n’avait pas mis fin aux rumeurs sur la gravité.

La mort ouvre une énorme question sur sa succession, puisque le sultan n’a eu ni enfants ni frères.

Selon la constitution d’Oman, la famille royale doit déterminer le successeur du trône dans les trois jours.

La personne choisie doit appartenir à la famille royale et être «un fils musulman, mature, rationnel et légitime de parents musulmans omanais».

Les observateurs locaux indiquent qu’au moins 80 membres de la famille Qaboos ont ce profil, mais le favori est Asad bin Tariq, 65 ans, qui a été nommé en 2017 par le sultan vice-ministre des affaires étrangères et des affaires de coopération.

Cette nomination avait été considérée comme un message du sultan concernant ses préférences en matière de succession sur le trône.

Qaboos est arrivé au pouvoir en 1970, lorsqu’il a mené un coup d’État contre son propre père, le sultan Said bin Taimur, et a cherché à transformer le sultanat, qui jusque-là était complètement fermé au monde et soumis à un contrôle religieux rigide.

Au cours des dernières décennies, Qabus s’est projeté comme un négociateur qualifié dans la région, au point de faciliter les dialogues pour les accords multinationaux du programme nucléaire iranien et en même temps de maintenir son appartenance au Conseil de coopération du Golfe, d’une forte influence saoudienne. .