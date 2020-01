Le Super Bowl 54 offre le deuxième billet le plus cher de la revente des 10 dernières éditions

Les billets les moins chers pour l’édition 2020 du Super Bowl en revente avoir une valeur supérieure à 4 600 USD et les plus chers sont presque 50 000 USD, qui dépend de la plateforme utilisée pour les acquérir.

Le prix moyen d’un billet pour le Hard Rock Stadium, dans la ville de Miami, est de 8 100 USD, selon les données du portail TicketIQ. Ce qui les place en deuxième position parmi les plus chères, par rapport aux 10 dernières éditions.

La première place est Super Bowl 2015 qui a eu lieu à Glendale, Arizona, dans le Stade de l’Université de Phoenix, où un amateur a déboursé en moyenne 9 723 USD, match ils ont fait face Nouvelle-Angleterre et Seattle.

Il convient de noter que, La valeur moyenne des billets de l’édition 2010 à l’édition 2019 était de 4 395 USD. Lors de la rencontre tenue par San Francisco et Kansas City le 2 février, un amateur doit payer le double.

Miami, Floride, organise pour la onzième fois le Super Bowl 54, la dernière fois qu’il l’a accueilli, c’était en 2010, où il avait comme protagonistes New Orlans Saints (champion) e Colts d’Indianapolis.

Une décennie plus tard, Un amateur paiera 3,4 de plus pour un billet. Le siège est le même: la maison des dauphins. En 2010, 2 329 USD ont été décaissés en moyenne, Je trouve que les protagonistes étaient New Orleans Saints et Indianapolis Colts (le coût de ces billets est placé en tant que revente bon marché).

L’équipe de Miami a investi 500 millions de dollars pour rénover la propriété d’une capacité de 75 540 personnes.

En 2016, «Miami est devenue un centre culturel, gastronomique, musical et sportif. Et nous voulons que ce stade représente tout cela de manière authentique », a-t-il déclaré. Tom Garfinkel, président des Dolphins.

La propriété a été inaugurée en 1987. A cette époque, elle a été investie 115 millions USD, selon les ajustements d’inflation est maintenant égal à 273 millions USD.

Raisons d’augmenter les billets

L’une des principales raisons pour lesquelles les billets ont augmenté leur prix est que la franchise de les Chiefs n’avaient plus joué de Super Bowl depuis 1970, selon les déclarations d’Akshay Khanna, directeur général Stubhub, pour Market Watch.

Une autre des justifications que le gestionnaire a données à cet égard est que, les deux franchises ont de jeunes quarts qui suscitent des attentes chez les fans de football, pas seulement des fans des équipes qui vont affronter

Quel est le bon moment pour acheter des billets?

Bien que cela semble étrange, Les billets sont généralement moins chers un jour avant l’événement ou le même jour.

Dans l’édition du Super Bowl 2013, qui a affronté San Francisco contre Baltimore est passé de 2 516 USD à 1 551, le jour du match.

Bien que ce ne soit pas toujours le cas, En 2015, le prix des billets pour voir les Patriots contre les Seahawks est passé d’une moyenne de 3271 USD à 9302.

Selon les données de Ticketmaster, La valeur moyenne des billets pour le Super Bowl 54 est de 8 904 USD, qui se tiendra au Hard Rock Stadium. 21% des participants viennent de Kansas City, Missouri, et 20% viennent de l’État de Californie.

La prochaine édition du Super Bowl se tiendra également dans l’État de Floride, mais le lieu sera le Raymond James Stadium.