Le Super Tuesday, minute par minute: Biden imposerait la Virginie et la Caroline du Nord, et Sanders au Vermont

19 h 40: La tendance favorable à Biden se consolide en Virginie: Avec 40 pour cent des votes comptés, il maintient 55,5 pour cent des votes. Sanders continue avec 22,5%.

19 h 32: Projet médiatique américain que Biden serait imposé en Caroline du Nord. L’État est l’un des rares pays considérés comme compétitifs aux élections générales, ce qui étayerait son argument de campagne central: qu’il est le candidat capable de vaincre Donald Trump.

19 h 30: Avec 13 pour cent des votes comptés, Biden l’emporte en Virginie avec 56 pour cent des votes. Sanders suit avec 22%. Warren et Bloomberg sont loin derrière, chacun avec environ 9,5% des voix.

19 h 20: Selon CNN, Sanders obtiendrait 57% des voix au Vermont. Biden, Warren et Bloomberg atteindraient respectivement 17, 13 et 9%.

19 h 15: Bernie Sanders gagnerait l’État du Maine, qui distribue 24 délégués.

19 h 00: Selon la première urne, Biden remporterait une victoire importante en Virginie, tandis que Sanders ferait de même dans l’État qu’il représente en tant que sénateur du Vermont. Le premier répartit 99 délégués, tandis que le second 16. Dans les deux, les candidats doivent dépasser un seuil de 15% des voix pour obtenir des délégués.

J’ai suivi les résultats minute par minute (tous les horaires proviennent de l’est des États-Unis):

Le Super Tuesday, le jour le plus décisif de toute la course primaire démocrate, a commencé à montrer ses premiers résultats. Après 21 h (HE), les États du Vermont et de Virginie ont clôturé leurs élections, tout comme différentes régions de l’Alabama.

L’Arkansas, la Californie, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, la Caroline du Nord, l’Oklahoma, le Tennessee, le Texas et l’Utah feront de même au fil des heures. Au total, plus de 40% de la population américaine votera. La manière dont ils le feront déterminera la manière dont les 1 357 délégués en jeu sont répartis, pratiquement un tiers du total.

Des primaires républicaines auront également lieu dans certains États, bien que celles-ci soient pratiquement sans importance car le président Donald Trump a un soutien écrasant à la fois des politiciens et des responsables du parti.

Au cours des dernières heures, la course démocrate une fois atomisée est presque devenue une compétition entre deux candidats: l’ancien vice-président Joe Biden et le sénateur du Vermont Bernie Sanders. Cela s’est produit après que Biden a remporté une victoire écrasante dans l’État de Caroline du Sud, ce qui a conduit Pete Buttigieg et Amy Klobuchar à annoncer lundi leur soutien à Biden, qui a été érigé ainsi que le candidat consensuel de l’appareil du parti.

Sanders, quant à lui, a remporté la victoire dans le New Hampshire, au Nevada et a remporté le vote populaire dans l’Iowa, et dirige l’aile progressiste du parti. Le magnat et ancien maire de New York, Mike Bloomberg, fera sa première apparition sur les bulletins de vote.

Avant le Super Tuesday, Biden avait 53 délégués et Sanders avec 60. Il faut 1 991 – la moitié plus un – pour obtenir la nomination.

