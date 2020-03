Le Super Tuesday réduit virtuellement le terrain à Biden et Sanders

WASHINGTON (AP) – Soudain, la phase présidentielle du Parti démocrate, qui comptait plus d’une demi-douzaine de candidats il y a une semaine, est devenue un concours de deux hommes: l’ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, et le sénateur Bernie Sanders , sur 78.

Avec Biden et Sanders, les démocrates ont deux options très différentes pour choisir le type de candidat qu’ils voudront présenter en novembre.

Sanders est un social-démocrate qui a une forte coalition sur la rive gauche de son parti pour mener sa bataille, commencée il y a des décennies, pour transformer les systèmes politiques et économiques du pays. Biden, un politicien chevronné du parti traditionnel actuel à Washington, défend une stratégie plus pragmatique sur des questions clés telles que la santé publique et le changement climatique.

Un Biden ressuscité a remporté des victoires du Texas au Massachusetts lors des primaires tenues la veille, le soi-disant Super Tuesday, revitalisant une candidature présidentielle qui était au bord du désastre quelques jours auparavant, mais Sanders a remporté le premier prix avec une victoire en Californie qui Il a déclaré que lui – et sa version du socialisme démocratique – poursuivraient le combat pour la nomination présidentielle des démocrates dans un avenir immédiat.

Il pourrait encore s’écouler des semaines ou des mois avant que le parti ne se penche sur l’un d’entre eux pour faire face au président Donald Trump, mais le nouveau ton de la campagne a commencé à prendre forme dans les déclarations qu’ils ont croisées mardi soir en provenance des extrémités opposées du pays.

“Les gens parlent d’une révolution. Nous avons lancé un mouvement”, a déclaré Biden à Los Angeles, s’appropriant l’une des phrases caractéristiques de Sanders.

Et sans citer son nouveau rival par son nom, Sanders a attaqué Biden dans son discours à Burlington, au Vermont.

“Vous ne pouvez pas vaincre Trump avec la même vieille politique que d’habitude”, a déclaré Sanders, énumérant une liste de divergences avec Biden sur des questions telles que la sécurité sociale, le commerce et les forces armées. “Cela deviendra un choc d’idées.”

A travers son compte Twitter, Trump a déclaré mercredi que le Super Tuesday était une “tempête parfaite” et a réitéré son ancien argument selon lequel le Parti démocrate se mobiliserait pour empêcher Sanders de remporter la nomination.

“L’establishment démocrate a rejoint et écrasé Bernie Sanders, ENCORE!” tweeté.

Les victoires de Biden ont été remportées par des électeurs démocrates qui ont opté pour lui quelques jours seulement avant de voter, dans une vague d’élan tardif qui a suscité la contestation interne en quelques heures. Dans certains États, les démocrates à décision tardive représentaient environ la moitié de tous les électeurs, selon AP VoteCast, qui a mené des sondages auprès de plusieurs primaires des États.

Biden a obtenu le soutien d’une large coalition de modérés et conservateurs, de démocrates noirs et d’électeurs de plus de 45 ans.

Pour sa part, Sanders a montré qu’il pouvait réussir dans ce qui était peut-être le plus grand test de sa longue carrière politique. Ses victoires étaient dues à une base de progressistes, de jeunes et de Latinos, mais il n’a pas réussi à gagner du terrain parmi les seniors et les diplômés universitaires, qui représentent une part importante des électeurs démocrates, selon AP VoteCast.

Les deux autres candidats figurant sur une liste de candidats en déclin, le milliardaire de New York Mike Bloomberg et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, ont vu leurs options se restreindre.

Warren a terminé dans une troisième place étouffante dans son état, tandis que Bloomberg prévoyait de décider de l’avenir de sa campagne mercredi après avoir dépensé plus de 500 millions de dollars pour remporter une seule victoire: le territoire américain des Samoa.

Sur Twitter, Trump a qualifié Warren d ‘”égoïste” de rester dans la course juste pour “beaucoup blesser Bernie”.

L’équilibre du champ de bataille du Super Tuesday, avec Biden remportant au moins huit États et Sanders quatre, a soulevé la question de savoir si la primaire démocrate se déroulerait jusqu’à la convention de juillet ou serait décidée beaucoup plus tôt.

Le bon résultat de Biden a achevé un changement de cap radical en seulement trois jours, au cours duquel il a profité de sa nette victoire en Caroline du Sud pour remporter de nombreuses victoires grâce au soutien des électeurs de différents endroits, classes et races. Et en cas de doute, il a renforcé sa position de porteur du courant traditionnel du parti.

L’ancien vice-président a fait preuve de force dans le nord-est, avec une victoire au Massachusetts, a remporté le Minnesota dans le centre-nord du pays et a gagné dans le sud avec des victoires en Virginie, en Alabama, en Caroline du Nord, au Tennessee et en Arkansas, en plus de l’Oklahoma .

Sanders, un sénateur du Vermont, a commencé la soirée comme un favori clair et semblait sur la bonne voie pour obtenir un grand avantage dans le compte des délégués. Et en plus de la Californie, l’État que la plupart des délégués attribuent, a remporté des victoires décisives dans l’État qu’il représente, ainsi qu’en Californie, en Utah et au Colorado.

Biden a accumulé des victoires malgré moins de financement et moins de personnel que les autres candidats. Par exemple, Bloomberg, modéré, a investi plus de 19 millions de dollars dans des publicités télévisées en Virginie. Biden, quant à lui, a dépensé moins de 200 000 $.

Biden a utilisé sa victoire en Caroline du Sud pour convaincre ses alliés modérés nerveux de soutenir sa campagne. Ses anciens rivaux Amy Klobuchar et Pete Buttigieg ont annulé leurs nominations de dernière minute et ont soutenu l’ancien vice-président dans les jours précédant le Super Tuesday.

Les journalistes de l’Associated Press Zeke Miller et Brian Slodysko à Washington et Kathleen Ronayne à Los Angeles ont contribué à ce bureau.