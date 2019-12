Le syndicalisme était une fois de plus aligné sur le gouvernement, mais attend des définitions sur les obligations et les hommes d'affaires

Pour la deuxième fois en huit jours, la plus grenade du monde syndical, y compris les deux CGT, a été alignée sur les souhaits de la Casa Rosada et a signé hier avec les hommes d'affaires – seule la table de liaison manquait, une protestation du côté de les routes et les mouvements sociaux de «l'engagement de solidarité argentine». Cependant, à l'issue de la rencontre avec les 50 référents de la production, ils ont exprimé leurs attentes avant Infobae sur les annonces tardives de «caution» ou d'avance de coentreprises, que le pouvoir exécutif s'est engagé à accorder aux particuliers par voie de décret. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit.

«Tout était zaraza», A déclaré l'un des chefs syndicaux qui a signé l'accord d'accord qu'il détenait: «Les soussignés, le nouveau gouvernement et les représentants des travailleurs, du monde des affaires et des mouvements sociaux, s'engagent à travailler ensemble pour faire face à cette urgence. Sur cette base, nous établirons un ensemble de consensus pour parvenir à un développement inclusif et durable. »

Le syndicaliste n'est ni un capricieux ni un homme du mouvement ouvrier qui s'apprête à claquer la porte. Tout le contraire. Il a soutenu la grande majorité du syndicalisme – à l'exception du gastronomique Luis Barrionuevo et d'une poignée de dirigeants – pour Alberto Fernandez depuis l'actuel vice-président, Cristina Fernández de Kirchner, il a proposé comme le meilleur candidat pour battre le président d'alors Mauricio Macri.

Cependant, ses paroles ont marqué une limite entre l'alignement sur les politiques du gouvernement, qui est arrivé au pouvoir il y a à peine deux semaines, et la nécessité de messages absolument clairs pour arriver aux bases, sur les délais qui sont accordés pour l'octroi de la somme fixe promise.

Il n'est pas le seul à avoir exprimé son appartenance au gouvernement actuel, mais il a également reconnu «Quelles sont les attentes des travailleurs concernant l'annonce des obligations», en référence au décret présidentiel d'un montant fixe, qui serait versé en trois tranches au nom de futurs partenaires. Autrement dit, ce montant sera «contributif».

"C'est vrai ce qu'il a dit (Hector) Daer lors de la conférence de presse, nous n'avons pas été convoqués pour parler d'augmentations de salaire, de primes ou d'augmentation par décret, mais le gouvernement doit donner un signal, une date, un signal fort sur les politiques du travail qui viennent d'ici, et la relation avec les entrepreneurs », a déclaré un tiers.

Daer, copropriétaire de la CGT, a dû clarifier quatre fois lors de la conférence de presse qu'il a partagée avec le ministre du Développement social, Daniel Arroyo, et le chef de l'Union industrielle argentine (UIA), Miguel Acevedo, Quoi "Jamais" était dans un dossier qui serait dit hier d'augmentation de salaire.

Acevedo a dit la même chose. Arroyo, suivant la même ligne, a précisé que cette question sera discutée aux «tables par secteur» et que le gouvernement a commencé à accorder des obligations aux secteurs «inférieurs», tels que les retraités et les retraités et ceux qui reçoivent des affectations, tels que l'AUH. Il a également rappelé qu'à Buenos Aires, Conurbano a déjà commencé à distribuer des cartes pour l'achat de nourriture et cela implique une dépense d'environ 60 milliards de pesos qui s'ajoutent aux jeux déjà alloués.

Les déclarations devant la presse étaient absolument vraies, même si certains médias insistaient sur cette possibilité dans les heures précédant le conclave.

Le dôme de la CGT était déjà au courant grâce à ses interlocuteurs au sein du gouvernement, tels que le ministre du Travail, Claudio Moroni, qui a également participé à la réunion.

Entreprenariat, représenté notamment par la Confédération argentine des moyennes entreprises (CAME), l'Association des petites et moyennes entreprises (APYMEL), la Bourse des céréales de Buenos Aires; l'Union industrielle argentine; ils savaient également que parmi les objectifs de la réunion, il n'était pas prévu de convenir d'une augmentation de salaire ou d'un montant fixe, car cela viendra "dans un deuxième temps, lors d'une autre réunion du Conseil économique et social", selon les propres mots d'Arroyo.

À ces heures, Casa Rosada doit déjà savoir que les délégués de base, les représentants des sections, demandent s'il y a des nouvelles concernant les annonces de toute augmentation de salaire, quelle que soit la forme. Il arrive que les travailleurs, les employés, les travailleurs de divers secteurs de l'industrie, mais aussi de l'administration publique agitée, ont envoyé leur agitation à leurs secrétaires généraux.

Parmi les représentants syndicaux les plus sortants étaient présents, outre Daer; Sergio Palazzo (La Bancaria); Hugo Moyano (camionneurs), Carlos Acuña (station-service et copropriétaire de la CGT); Andrés Rodríguez (UPCN); José Luis Lingeri (travaux sanitaires); Armando Cavallieri (Commerce), Gerardo Martínez (UOCRA); Hugo Yasky (CTA des travailleurs).

Le 19 décembre, les principaux acteurs syndicaux étaient également à la Casa Rosada, mais cette fois, Alberto Fernández n'a pas ordonné la réunion, ni dit bonjour. A la tête des négociations se trouvait le chef de cabinet, Santiago Cafiero -aussi présent hier- et le ministre du Travail, entre autres fonctionnaires. Après trois heures intenses, ils ont convenu que le syndicalisme ne s'opposerait pas à recevoir un montant fixe par décret au nom de ses pairs, une situation qui n'annule ni n'entrave la discussion sur la parité par branche.

A partir de ce jour, les syndicats pauvres attendent un signal du gouvernement qui marquera la direction claire qu'ils auront sur les salaires en 2020. Si ceux-ci accompagneront l'inflation et à partir de quand ils commenceront à rencontrer le ministre Moroni et les hommes d'affaires, à la table de dialogue convenir, entre les trois jambes, de la recomposition salariale attendue.

"Nous nous engageons à travailler en parallèle dans le traitement d'un ensemble de propositions sectorielles qui, fondées sur la stabilisation macroéconomique et sociale, peuvent jeter les bases d'un nouveau temps de croissance étendu avec inclusion", a exprimé l'accord signé hier.

"Maintenant", dit-il. Jenfobae l'un des syndicalistes présents est une question de publicité, que les accords, commencent à porter leurs fruits, à se cristalliser. "