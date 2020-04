Le syndicat des footballeurs déclare que la fin de la saison en cours devrait être une priorité

31 mars (.) – Le syndicat mondial des footballeurs FIFPRO a déclaré que la fermeture de la saison en cours devrait être la priorité lorsque le football pourra enfin reprendre après l’épidémie de coronavirus.

Le football est arrêté partout dans le monde. Les ligues nationales sont en attente et les tournois des équipes nationales comme le Championnat d’Europe et la Copa América ont été reportés à l’année prochaine, et on ne sait pas quand le ballon roulera à nouveau.

Le secrétaire général de la FIFPRO, Jonas Baer-Hoffmann, a pour l’instant exclu l’option de ne pas terminer la saison 2019-2020.

“Tout le monde dans le football perdra si cela se produit”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique. “Je ne pense pas qu’il soit responsable de le considérer pour le moment.”

“Si nous avons une chance de mettre fin à la saison, nous devons le faire, car l’impact pour les joueurs et d’autres domaines sera grand si nous ne le faisons pas”, a-t-il ajouté.

