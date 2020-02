Le syndicat qui a enquêté sur Domingo a négocié pour limiter les détails d’un demi-million | Culture et divertissement

Le ténor Plácido Domingo et le syndicat des artistes qui l’ont enquêté pour des épisodes présumés de harcèlement sexuel négociaient un accord d’un demi-million de dollars (environ 460 110 euros) afin que les détails des conclusions des enquêtes ne soient pas diffusés, un accord possible qui Il est allé gaspiller pour une fuite, selon le New York Times, bien que le syndicat parle de “bien”.

Le journal a eu accès à un e-mail interne envoyé par les dirigeants de l’union des artistes musicaux des États-Unis, AGMA, dans lequel ils ont critiqué la fuite et souligné que, en raison de “cette violation flagrante de la confidentialité”, les avocats de Domingo Ils s’étaient retirés de l’accord.