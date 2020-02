Le système immunitaire des chauves-souris peut être la raison pour laquelle leurs virus peuvent être mortels pour les humains

En ce qui concerne les virus, ceux

des chauves-souris sont étrangement mortelles – au moins pour les humains.

Les mammifères

peut transporter de nombreux virus susceptibles de provoquer des maladies graves chez l’homme, y compris

la rage, Ebola, Nipah, le syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS et autres. Chauves-souris

tombent rarement malades de ces virus. Pourquoi ces agents pathogènes ont tendance à être si dangereux lorsqu’ils infectent d’autres animaux

été un mystère.

précédent

les travaux suggèrent que le système immunitaire d’une chauve-souris est particulièrement adapté pour tolérer

virus, en partie grâce à sa capacité à limiter l’inflammation. Maintenant, une étude utilisant des cellules cultivées dans un

laboratoire laisse entendre que pour contrer les défenses immunitaires d’une chauve-souris, ces

les virus sont devenus capables de se propager rapidement d’une cellule à l’autre. Cela signifie que lorsqu’ils entrent dans

animaux sans système immunitaire aussi fort, les virus sont particulièrement

aptes à causer de graves dommages, rapportent les chercheurs le 3 février dans eLife.

L’étude

est «une pièce importante du puzzle pour comprendre pourquoi les virus [from bats]

peut émerger et avoir un impact sur les personnes et les autres animaux », explique Kevin Olival, une maladie

écologiste avec EcoHealth Alliance à New York, qui n’était pas impliqué dans la

recherche. “Il y a beaucoup à apprendre des chauves-souris sur leur système immunitaire et

prendre certaines de ces informations pour penser à notre propre santé et développer notre

propres thérapies »contre les virus, dit-il.

Scientifiques

ont identifié les chauves-souris comme sources potentielles de plusieurs épidémies virales chez l’homme.

Les chauves-souris insectivores peuvent être à l’origine de l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest (SN: 31/12/14). Chauves-souris frugivores égyptiennes (Rousettus aegyptiacus) Harbour Marburg

virus, un virus hémorragique lié à Ebola. D’autres espèces de chauves-souris sont des réservoirs

des coronavirus de type SRAS, dont peut-être un qui a déclenché une épidémie en cours en Chine (SN: 1/24/20).

Dans le nouveau

étude, Cara Brook, écologiste à l’Université de Californie, Berkeley, et

ses collègues ont étudié comment deux virus de chauve-souris – Ebola et Marburg – pourraient se propager

lors de l’infection d’un des trois types de cellules en laboratoire. Un type de cellule, de

Singes verts africains (Cercopithecus

aethiops), n’a pas de réponse immunitaire antivirale. Les deux autres proviennent de chauves-souris:

Un type de la chauve-souris égyptienne ne déclenche une réponse immunitaire qu’en cas d’infection

avec un agent pathogène, et l’autre, à partir de chauves-souris frugivores (Pteropus alecto), est probablement toujours dans un état antiviral et

«Essayant perpétuellement de lutter contre les virus», dit Brook.

L’équipe

infecté les cellules avec des virus conçus pour être recouverts de protéines qui soit

Ebola ou Marburg utilisent pour pénétrer et infecter les cellules. Les chercheurs ont ensuite surveillé viral

répartis entre les cellules. Alors que les cellules de singe ont été complètement détruites par le

virus, plus de cellules de chauve-souris ont survécu.

L’équipe

puis recréé leurs expériences de laboratoire en utilisant des simulations mathématiques pour calculer

à quelle vitesse les virus ont infecté d’autres cellules et si les défenses antivirales ont joué

un rôle dans leur propagation. Virus se répliquant sous la pression de l’immunité d’une chauve-souris

système ont un taux élevé de propagation de cellule à cellule au sein d’un hôte, les simulations ont montré.

Cette propagation rapide dans les cellules de chauve-souris aide les virus à lutter contre les antiviraux des cellules de chauve-souris

propriétés et des défenses rapidement montées, dit l’équipe. Bien que les virus

se propager plus lentement dans les cellules de singe, les cellules ont été rapidement tuées.

Pathogènes

Brook ne peut que se propager si vite en interne avant de tuer son hôte. Mais

si l’hôte possède un système immunitaire capable de se défendre contre les virus à propagation rapide,

un virus pourrait évoluer pour infecter de nouvelles cellules encore plus rapidement que dans un

environnement différent, dans une sorte de course aux armements. Et si un virus à propagation rapide

des chauves-souris devaient infecter une autre espèce qui manquait de défenses de chauve-souris? “Il

provoquerait probablement une virulence extrême », dit Brook.

Il y a

plus de 1 400 espèces de chauves-souris dans le monde, dit Olival, et l’étude actuelle

concentré sur seulement deux. “Il est important de se rappeler que toutes les autres espèces de chauves-souris

pourrait également avoir des réponses totalement différentes », dit-il.

Olival est également curieux de savoir comment les résultats pourraient s’appliquer à d’autres animaux qui peuvent être porteurs de virus mortels, tels que les rongeurs. «Les chauves-souris ne sont pas le seul mammifère à être des réservoirs de virus zoonotiques humains», dit-il. “La question n’est pas seulement de savoir comment les chauves-souris font face aux virus, mais comment les autres espèces de mammifères qui sont des réservoirs font-elles face aux virus qu’elles transportent?”

Alors que les chauves-souris transportent de nombreux virus mortels, “je ne veux pas que les gens s’en aillent en voulant tuer toutes les chauves-souris”, dit Brook. Les animaux étroitement apparentés sont plus susceptibles de se transmettre des virus, et les chauves-souris et les humains ne sont pas des parents proches. «Il est peu probable que les virus des chauves-souris se propagent aux populations humaines. C’est juste que quand ils le font, ils sont virulents. ”