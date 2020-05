Le télétravail pourrait survivre à la pandémie et réduire les émissions

La pandémie de coronavirus a le potentiel d’augmenter de façon permanente la popularité du télétravail, disent les experts en milieu de travail – un changement de société qui aurait un impact profond sur les émissions climatiques des États-Unis.

En raison de l’épidémie, des millions d’autres Américains font leur travail à domicile. Et grâce aux progrès technologiques – et un petit coup de pouce des commandes généralisées de séjour à domicile – la solution temporaire pourrait devenir beaucoup plus courante.

Le changement de style de vie représenterait une victoire climatique majeure, a déclaré Harriet Tregoning, ancienne haut fonctionnaire de l’administration Obama au ministère du Logement et du Développement urbain. Elle a aidé les villes à planifier le changement climatique.

Moins de navetteurs quotidiens entraîneraient une baisse des émissions des véhicules et des embouteillages, a déclaré Tregoning. Il pourrait également ouvrir davantage de rues urbaines aux cyclistes ou aux transports publics.

«Je pense que cela changera vraiment les attitudes des gens sur ce qui est possible de faire du travail à distance, idem pour les déplacements professionnels, et tout cela pourrait avoir un effet salutaire sur le changement climatique», a déclaré Tregoning, qui est maintenant directeur de la nouvelle mobilité urbaine. projet à l’institut à but non lucratif des ressources mondiales.

La pandémie a provoqué un certain nombre de changements sociétaux – d’une augmentation des déplacements à vélo à un assouplissement des réglementations pour la télémédecine.

Cependant, aucun de ces changements n’a le potentiel climatique de retirer les voitures de la route. Les transports représentent environ un quart des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Et la grande majorité des employés à travers le pays – 86% – se rendent au travail dans un véhicule privé, selon le US Census Bureau.

Mais le télétravail recèle encore beaucoup de potentiel inexploité. Une grande partie du pays s’est connectée à Internet haut débit ces dernières années, et pourtant seule une petite partie de la main-d’œuvre est passée au télétravail, a déclaré Kate Lister, présidente de Global Workplace Analytics, qui suit les tendances du télétravail.

Avant la pandémie, environ 4% des employés américains travaillaient à domicile, selon les données recueillies par l’entreprise. Aujourd’hui, plus de la moitié des 135 millions d’employés américains le font, selon Global Workplace Analytics.

Les gestionnaires, a-t-elle dit, seraient essentiels pour savoir si la tendance se poursuit après la pandémie.

“La plus grande différence dans le soutien concerne les gestionnaires qui ne l’ont pas fait et ceux qui l’ont fait”, a déclaré Lister. «Donc, plus cela continue, plus les managers seront à l’aise de voir:« Oh, hé, ils travaillent vraiment; Je peux dire ce qu’ils font. Ils ne vont pas être assis sur le canapé à manger des bonbons. “

Un plus grand nombre d’employés et de directeurs réalisent maintenant qu’ils n’ont pas à se rendre au bureau tous les jours, a-t-elle déclaré. Mais la transition à venir vers le télétravail pourrait également être motivée par une simple économie, a-t-elle déclaré. Les employeurs qui cherchent à réduire les coûts en période de récession pourraient considérer les grands espaces de bureaux inutilisés – dont ils ont passé des mois à fonctionner sans – comme un passif et un endroit où réduire les coûts.

Environ la moitié de la main-d’œuvre américaine a un travail qui peut être effectué au moins partiellement à la maison, a déclaré Lister. Même si, après la pandémie, des millions d’Américains retournent dans un bureau, beaucoup plus verront le travail à domicile comme une option viable.

À la fin de 2021, Global Workplace Analytics estime que 25% à 30% de la main-d’œuvre totale des États-Unis feraient du télétravail. Si ceux qui occupent des emplois où il est possible de travailler à domicile au moins une fois le font, ce serait l’équivalent en gaz à effet de serre de retirer définitivement toute la main-d’œuvre de New York de la route, a-t-elle déclaré.

«La durabilité a été rendue visible; en très peu de temps, nous constatons que l’air est plus pur et que l’eau est plus propre », a déclaré Lister. “Il est vraiment très difficile de nier que le travail à distance n’est pas un élément majeur de la solution.”

D’autres estiment que les implications climatiques d’une augmentation du télétravail ne sont pas aussi claires.

Les réductions d’émissions présumées pourraient être sapées si elles signifient que plus de gens choisissent de vivre en banlieue parce qu’ils ne font plus face à de longs trajets en ville pour travailler, a déclaré Gernot Wagner, économiste climatique à l’Université de New York. La vie en banlieue signifie généralement un logement moins efficace, et il est souvent plus facile d’avoir une empreinte carbone faible dans un environnement urbain.

“Le revers de la médaille [of more telecommuting] c’est que nous sommes nombreux à vivre dans la ville près de notre travail pour une bonne raison. Je peux facilement voir que cela signifie qu’il y aura moins de personnes vivant dans un studio sans ascenseur de 400 pieds carrés, car pourquoi le faire? Alors, voici le «burbs» – vous vivez là-bas avec un garage pour deux voitures et quatre chambres », a-t-il déclaré. “Alors honnêtement, l’impact climatique global, je n’en ai aucune idée.”

Le retour à une culture qui dévalue le transport en commun et augmente l’étalement suburbain est l’un des plus grands risques de ce moment climatique, a déclaré Brent Toderian, qui était le planificateur en chef de la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Il a dit que ce serait «jeter du gaz sur le feu de l’urgence climatique» si la réaction au COVID-19 est une nouvelle peur des villes – car la vie urbaine signifie souvent une dépendance réduite aux combustibles fossiles.

Une option consiste pour les villes à repenser le flux de trafic, a déclaré Toderian. Il a souligné Oakland, en Californie, qui a récemment fermé 10% de ses rues afin qu’elles puissent être utilisées par les piétons et les cyclistes. Il est temps que les urbanistes réinventent les espaces publics, a-t-il déclaré.

Toderian a ajouté qu’une augmentation du télétravail pourrait également avoir un impact sur la conception de la maison et du bureau.

«Nous allons voir des changements dans l’espace de bureau et des changements dans l’espace domestique en raison du télétravail et du travail à domicile», a-t-il déclaré. “Il y a des conversations sur la façon dont cela changera la conception des magasins, comment cela changera la conception des bureaux, comment cela changera la conception résidentielle.”

En fin de compte, la motivation pour un mode de vie différent pourrait être motivée par une réponse émotionnelle à la crise COVID-19. «Nous pourrions simplement avoir besoin de plus d’espace pour respirer», a-t-il déclaré.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.