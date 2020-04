Le temps chaud ne ralentira probablement pas beaucoup la transmission du COVID-19

L’arrivée du printemps dans le Nord

L’hémisphère a fait naître l’espoir que le temps plus chaud et plus humide pourrait ralentir ou même

arrêter la pandémie de COVID-19, au moins jusqu’à l’automne. Mais ne prévoyez pas

cela se produit, aux États-Unis

disent les experts de la santé.

«Il ne faut pas supposer que nous allons être secourus par un

changement de temps. Vous devez supposer que le virus continuera de faire son

chose “, Anthony Fauci, directeur de l’US National

Institute of Allergy and Infectious Diseases in Bethesda, Md., And a member of

le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré lors d’une interview le 9 avril sur

Bonjour Amérique.

Un rapport publié le 7 avril par les National Academies of

Les sciences, l’ingénierie et la médecine disent également que, bien que beaucoup sur le virus

reste inconnue, les températures estivales ne seront probablement pas

faire beaucoup pour freiner la propagation du virus.

Alors que les scientifiques ne savent toujours pas

si toucher partagé

les surfaces est un moteur majeur de la pandémie, par rapport à la personne à personne directe

transmission (SN: 3/4/20; SN: 4/2/20), comprendre comment le virus

des tarifs dans différentes conditions environnementales pourraient fournir des indices

probabilité d’un ralentissement estival. De nombreux virus se fanent sous haute

les températures et il existe des preuves que la même chose pourrait être vraie pour

SARS-CoV-2, le nouveau coronavirus qui cause COVID-19.

Dans une expérience utilisant SARS-CoV-2

dans une solution de laboratoire, l’augmentation de la température a diminué la quantité de virus viables qui pourraient être détectés, selon une étude du 2 avril dans le Lancet Microbe. Aucun virus infectieux n’est resté après 30 minutes

à 56 ° Celsius (133 ° Fahrenheit). Et seulement cinq

minutes à 70 ° C ont suffi pour inactiver le pathogène.

Mais ceux-ci

les températures élevées sont rares, voire impossibles, dans la basse atmosphère. Le National

Rapport des académies – visant à mettre à jour la Maison Blanche sur la façon dont les saisons changent

pourrait affecter la pandémie – indique plutôt d’autres études en cours au

laboratoires nationaux qui pourraient bientôt informer sur la façon dont le virus se comporte dans un

gamme de conditions.

Peut-être plus

pertinentes sont les études recherchant des corrélations entre les cas de COVID-19 et les

conditions météorologiques. Si les endroits plus chauds et plus humides ont tendance à avoir des épidémies plus petites,

l’hémisphère nord pourrait faire une pause.

Une étude précoce

de l’épidémie, publiée le 30 mars sur medRxiv.org, a suggéré que pour

chaque augmentation de 1 degré C de la température atmosphérique à des niveaux relativement élevés de

humidité, les cas confirmés quotidiennement ont diminué

de 36 à 57 pour cent dans la province chinoise du Hubei. Cette

cependant, le schéma ne s’est pas maintenu en Chine continentale.

Une autre étude, publiée le 19 mars et mise à jour plus tard sur le référentiel de préimpression SSRN, a révélé que 90% de la transmission mondiale jusqu’au 22 mars se produisait lorsque les températures étaient comprises entre 3 ° et 17 ° C.Cependant, cette étude, réalisée par un neuroscientifique computationnel et ingénieur en environnement au MIT , n’a pas tenu compte de variables telles que les capacités de test des pays ou les réponses politiques, explique Maciej Boni, un épidémiologiste de Penn State. En conséquence, Boni n’accorde pas beaucoup d’importance aux conclusions de l’étude.

“Une épidémie est un processus dynamique”, donc la recherche

dans la capacité de transmission d’un virus doit tenir compte des nombreux facteurs possibles

cela pourrait influencer les résultats, dit Boni.

Le National

Le rapport des académies note que «les études publiées jusqu’à présent ont des

résultats concernant les effets saisonniers potentiels, et sont entravés par de mauvaises données

qualité, des facteurs de confusion et un temps insuffisant depuis le début de la

pandémie à partir de laquelle tirer des conclusions. “

Parce que l’humanité n’a jamais auparavant

rencontré ce nouveau coronavirus, la grande majorité des

la population est très sensible aux infections (SN: 3/24/20). Cette vulnérabilité généralisée dépassera probablement toute

effet de la température sur les taux de transmission, selon une étude qui

modélisé l’effet de différents niveaux de saisonnalité sur la transmission, publié sur medRxiv.org

7 avril.

Cette conclusion correspond à ce que des pays comme l’Australie et le Brésil ont connu, avec de grandes flambées durant leur été dans l’hémisphère sud.

